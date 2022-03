Dicen que si quieres conocer a una persona de verdad, llévala a entrenar contigo. En las largas corridas o caminatas fluyen la adrenalina, el cansancio y resaltan las reacciones que provocan. La presentadora Alexandra Fuentes reconoce que su pensamiento inicial al comenzar a correr es ‘Dios mío, que esto se acabe ya’, para luego disfrutar cada paso y, por supuesto, las metas cumplidas.

“La realidad es que disfruto la carrera, pero es un ejercicio que, como todo, cuando uno le mete pasión, cuando uno quiere llegar a la meta es fuerte, es sacrificado. A pesar de que al principio no soportaba correr, con el tiempo le he cogido un cariño y es parte de mi rutina que si no lo hago me siento mal”, sostiene.

Fuentes celebra que ya corre una milla en 8:20 minutos, gracias al entrenamiento que sigue tras unirse al grupo, Freddy’s Runners, del entrenador Freddy Rodríguez. También que hace una semana corrió el Maratón San Blás, cosa que he la hecho comenzar a respetarse como atleta. Ahora se prepara para correr el 10k del Teodoro Moscoso, que se celebrará el próximo 3 de abril.

A los indecisos sobre participar en el evento, el entrenador les dice: “todo profesional fue alguna vez un aficionado”.

“No todo el mundo se levanta de repente y hace 10 millas. Cojamos un día a la vez. Si tú haces una milla un día, eso debe ser recompensante para ti emocionalmente y, gradualmente, uno hace los cambios”, subraya Rodríguez.

El entrenador está consciente de que existen distintas capacidades físicas.

“En la lotería de habilidades hay personas que estaban al frente, que dejan de entrenar y corren a ocho minutos la milla, pero hay gente que no tiene tantas habilidades y podemos correr a doce. Lo importante es estar físicamente activo, esa yo creo que es la clave, sea caminando, sea trotando, en todo tipo de niveles”, insiste.

Listos pa’l Teodoro

A dejar atrás el miedo invita el entrenador de cara a la carrera que se hará a beneficio de la Fundación Hospital Pediátrico y que contará con Fuentes como madrina. Para la población que no es profesional en carreras 10k, Rodríguez indica que el tiempo usual para completarlo es de 2 horas con 20 minutos, a un ritmo “manejable”.

“Puede usarlo como un objetivo, que usted diga ‘yo quiero correr o caminar a 20 minutos la milla’, hiciste una milla esta semana, 2 millas 2 ó 3 días después. También es importante que busquen la topografía, que sea llevadera. Si tú puedes tener acceso a una pista sería excelente porque es más fácil en tus coyunturas, en tus rodillas, en tus tobillos si estás sobrepeso”.

Recomienda alternar los días de entrenamiento y no hacer la ruta completa el día antes del Teodoro Moscoso.

“Si lo quieres hacer, te sugiero que lo hagas 2 a 3 semanas antes porque vas a tener muy poco descanso. Esperamos una participación de sobre 8,000 personas y ese tipo de población de corredores tiende a apoyarse porque todo el mundo sabe que cada uno está luchando sus propias batallas”.

La presentadora de televisión toma una pausa a su entrenamiento de cara al Puerto Rico 10K Run. ( Dennis M. Rivera Pichardo )

Sobre la alimentación, invita a utilizar carbohidratos antes de la corrida por su fácil digestión y el aumento en el nivel de energía que propician.

“Si usted va a hacer ejercicio por la mañana, mi recomendación es un desayuno liviano -un yogur, un pan con jalea, un jugo- que no te vayas sin nada en el sistema porque si llevas ocho a diez horas durmiendo, ya los niveles de azúcar los tienes bajito así que necesitas un poco de energía. Debes evitar la tocineta y el huevo porque eso tarda mucho tiempo en digerirse”, insiste.

Fuentes sigue la rutina de entrenamiento para tres días a la semana que le diseñó Rodríguez.

“Martes y jueves hago algunas millas relax y otras con repeticiones y ahí acumulo de cinco a seis millas. Los sábados hacemos la larga, pueden ser diez, pueden ser nueve, pueden ser doce, dependiendo de lo que el entrenador determine. Si me puedo levantar las hago tempranito, puede ser que las haga por la tarde, lo que no es válido es no hacerlas, pero siempre me propongo que ya sea con el fresquito de la mañana o con el fresquito de la noche hacerlas”, explica la presentadora televisiva.

Una lección ya aprendió, no correr en las horas pico del sol.

“Correr a las nueve o a las diez de la mañana eso es horrible, o a las cinco de la tarde con ese sol achicharrándote, eso baja mi ritmo. Al principio iba ‘esbocá’ y a la milla y media ya estaba que me quedaba, he ido aprendiendo a balancearme para poder rendir y hacerlo bien”, acaba Fuentes tras su corrida sabatina en La Marquesa en Guaynabo.