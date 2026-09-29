Los medallistas olímpicos Mónica Puig y Jaime Espinal encabezan el grupo de nueve figuras del deporte que formarán parte de la Clase del 2026 del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño.

Estas destacadas personalidades, junto a otras siete, serán exaltadas al principal recinto de inmortales del país el próximo 22 de noviembre, en una actividad que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Cabo Rojo Ramón Emeterio Betances, a partir de las 11:00 de la mañana.

Será la sexagésima segunda edición del evento que premia anualmente a las principales figuras del deporte puertorriqueño a nivel nacional, como en el plano internacional.

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Junto a Puig y Espinal serán reconocidos Vanessa García (natación), Benito Santiago (béisbol), Carmelo Martínez (béisbol), Javier “Toñito” Colón (baloncesto), Juan “Pucho” Figueroa (árbitro de baloncesto), Margaret de Jesús (atletismo) y Jorge Sosa (propulsor del deporte).

El exreceptor de Grandes Ligas, Yadier Molina, fue incluido inicialmente, pero se excusó debido a compromisos profesionales para la fecha de la actividad.

Al igual que en los pasados años, el sistema de selección incluyó los votos no solo de los miembros de la Junta de Directores del Pabellón de la Fama, presidido por Jimmy Thordsen, sino también de los cronistas deportivos, las asociaciones de los Salones de la Fama de Puerto Rico, los miembros que ya pertenecen al Pabellón de la Fama y los fanáticos.

“La Clase del 2026 se distingue por la excelencia y trayectoria de sus integrantes. Para el Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño es un privilegio recibir entre sus nuevos exaltados a dos medallistas olímpicos, figuras que han llevado con orgullo el nombre de Puerto Rico a los más altos escenarios del deporte internacional”, expresó Jimmy Thordsen, presidente de la institución.

“Además, esta Clase del 2026 reúne a grandes figuras que, desde sus respectivas disciplinas, han contribuido a enaltecer el nombre de Puerto Rico. Cada uno de los exaltadas cuenta con una trayectoria digna de reconocimiento y ocupa, por méritos propios, un lugar especial en la historia de nuestro deporte. A Mónica la hemos esperado con gran entusiasmo para que finalmente forme parte de la historia de nuestro Pabellón”, añadió el directivo de la organización.