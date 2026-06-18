El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) anunció este jueves la certificación de 214 atletas adicionales para integrar la delegación que representará a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Esta nueva ronda incluyó atletas de 21 deportes y modalidades, distribuidos en 123 féminas y 91 varones.

Con las tres rondas de certificaciones realizadas hasta el momento, Puerto Rico cuenta con un total de 428 atletas certificados.

“La delegación de Puerto Rico continúa fortaleciéndose con atletas de gran talento y experiencia. Alcanzar los 428 atletas certificados demuestra el compromiso de nuestras federaciones y el trabajo que realizan nuestros deportistas para representar al país en el más alto nivel. La reciente selección de Nathalys Ceballos y Luis ‘Tuto’ Bermúdez como abanderados es reflejo de los valores que distinguen al #EquipoPUR y de la calidad humana y deportiva que llevaremos a Santo Domingo 2026”, expresó la presidenta del Copur, Sara Rosario.

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Entre las certificaciones anunciadas figuran varios deportes de conjunto que ya aseguraron su participación en las justas regionales, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto. Sin embargo, en algunos casos no se anunciaron los nombres de los atletas debido a que las respectivas federaciones continúan sus procesos de evaluación y selección final.

A continuación los nuevos atletas o equipos certificados:

Deportes Acuáticos - Polo Acuático

Equipo Femenino

Equipo Masculino

Ajedrez

Danitza Vázquez

Natasha Morales

Edgardo Almedina

Diego Zilleruelo

Badminton

Karianet Morales Mercado

Marcos Morales Mercado

Baloncesto 3x3

Equipo Femenino

Equipo Masculino

Baloncesto

Equipo Femenino

Equipo Masculino

Balonmano

Equipo Femenino

Equipo Masculino

Béisbol

Equipo Masculino

Canotaje

Eddy Barranco

Yaimilee Alvelo

Alysha Hernández

Ecuestre

Cristina Padilla

Vasco Flores

Freddie Neville

Mark Watring

Fútbol

Equipo Femenino

Gimnasia Rítmica

Lilia Arias

Golf

María Fernanda Torres

Jeronimo Esteve

Hockey

Equipo Femenino

Levantamiento de Pesas

Netsmarie Gómez

Sóftbol

Equipo Femenino

Taekwondo

Andrea Delgado

Tenis

Marko Mesarovic

Yannik Álvarez

Jake Fellows (Por Confirmar)

Leonardo Vega

Daniella Oneill

Natalia Pérez

Lauren Kettlewell

Tiro - Armas Cortas

Jennifer Valentín

Tiro con Arco

Nilka Cotto

Alondra Rivera

Voleibol

Equipo Femenino

Equipo Masculino