Aumenta a 428 la delegación boricua rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026
El Copur confirmó este jueves 214 atletas en la tercera ronda de certificaciones.
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El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) anunció este jueves la certificación de 214 atletas adicionales para integrar la delegación que representará a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.
Esta nueva ronda incluyó atletas de 21 deportes y modalidades, distribuidos en 123 féminas y 91 varones.
Con las tres rondas de certificaciones realizadas hasta el momento, Puerto Rico cuenta con un total de 428 atletas certificados.
“La delegación de Puerto Rico continúa fortaleciéndose con atletas de gran talento y experiencia. Alcanzar los 428 atletas certificados demuestra el compromiso de nuestras federaciones y el trabajo que realizan nuestros deportistas para representar al país en el más alto nivel. La reciente selección de Nathalys Ceballos y Luis ‘Tuto’ Bermúdez como abanderados es reflejo de los valores que distinguen al #EquipoPUR y de la calidad humana y deportiva que llevaremos a Santo Domingo 2026”, expresó la presidenta del Copur, Sara Rosario.
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Entre las certificaciones anunciadas figuran varios deportes de conjunto que ya aseguraron su participación en las justas regionales, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto. Sin embargo, en algunos casos no se anunciaron los nombres de los atletas debido a que las respectivas federaciones continúan sus procesos de evaluación y selección final.
A continuación los nuevos atletas o equipos certificados:
Deportes Acuáticos - Polo Acuático
Equipo Femenino
Equipo Masculino
Ajedrez
Danitza Vázquez
Natasha Morales
Edgardo Almedina
Diego Zilleruelo
Badminton
Karianet Morales Mercado
Marcos Morales Mercado
Baloncesto 3x3
Equipo Femenino
Equipo Masculino
Baloncesto
Equipo Femenino
Equipo Masculino
Balonmano
Equipo Femenino
Equipo Masculino
Béisbol
Equipo Masculino
Canotaje
Eddy Barranco
Yaimilee Alvelo
Alysha Hernández
Ecuestre
Cristina Padilla
Vasco Flores
Freddie Neville
Mark Watring
Fútbol
Equipo Femenino
Gimnasia Rítmica
Lilia Arias
Golf
María Fernanda Torres
Jeronimo Esteve
Hockey
Equipo Femenino
Levantamiento de Pesas
Netsmarie Gómez
Sóftbol
Equipo Femenino
Taekwondo
Andrea Delgado
Tenis
Marko Mesarovic
Yannik Álvarez
Jake Fellows (Por Confirmar)
Leonardo Vega
Daniella Oneill
Natalia Pérez
Lauren Kettlewell
Tiro - Armas Cortas
Jennifer Valentín
Tiro con Arco
Nilka Cotto
Alondra Rivera
Voleibol
Equipo Femenino
Equipo Masculino