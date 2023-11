Luego de robarse el show frente a su gente en el Coliseo de Puerto Rico, Bad Bunny no ha vuelto a pisar un cuadrilátero, pero podría estar regresando a la lucha libre en abril de 2024 para Wrestlemania 40.

A pesar de que el rapero puertorriqueño tiene una cargada agenda con 49 conciertos de su Most Wanted Tour, el Conejo Malo estaría disponible para ser parte de la segunda noche del evento de lucha libre más importante del año, según el portal PWInsider.

Desde el 2020, Wrestlemania empezó a celebrarse por dos noches en lugar de la tradicional extensa cartelera de una noche con la que el gigante de la lucha libre había acostumbrado a sus fanáticos. Este año, la primera noche del magno evento será el sábado, 6 de abril, y la segunda será el domingo, 7 de abril.

PUBLICIDAD

El tres veces ganador del Grammy se estará presentando el 6 de abril en el Little Ceasars Arena, en Detroit, y luego cantará el 9 de abril en el Capital One Arena, en Washington D. C., dejándolo sin compromisos el 7 y 8 de abril.

Por esta razón, no sería irreal que tras su concierto en Detroit, el rapero vegabajeño tomara un vuelo de 1 hora y 35 minutos con destino a Filadelfia, Pensilvania, la sede de Wrestlemania 40.

Un posible oponente de Bad Bunny en Wrestlemania 40 es la celebridad de internet y residente de Dorado, Puerto Rico, Logan Paul, quien es el actual campeón de Estados Unidos después de vencer a Rey Mysterio en Crown Jewel.

Ya se han visto posibles señales de que este combate está en los planes de la empresa, debido a que Paul no perdió tiempo para mencionar lo que sucedería si se enfrenta al boricua luego de ganar su primer título en la WWE.

“Eso depende de Triple H, pero te garantizo una cosa, el señor conejo no va a querer enfrentarme. Yo soy un maverick y nosotros nos comemos a los conejos de desayuno... Es buen luchador, pero es muy flaco. Yo estoy pesando casi 250 libras”, comentó Paul sobre Bad Bunny al ser abordado sobre una futura lucha entre ambos.

La última vez que Bad Bunny peleó en la WWE fue para el evento Backlash, cuando derrotó a su compatriota Damian Priest en una lucha callejera frente a un lleno a su capacidad Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.