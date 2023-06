La fondista Beverly Ramos le ha dado la vuelta al ciclo olímpico tres veces y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 tendrá su reconocimiento como abanderada de la delegación.

Ha ido a tres Centroamericanos, a dos Panamericanos y Olimpiadas. Tiene tres mundiales, que no son parte del ciclo olímpico, pero que es como una Olimpiada para su deporte particular.

Dos veces ha sido triple medallista en Centroamericanos y tiene un total de siete medallas en las justas regionales.

Por esas medallas, participaciones y por lo que representa para el atletismo y el deporte actual, Ramos es la orgullosa abanderada.

“A parte de que es un privilegio cargar la bandera, el abanderamiento no es algo que no te regala, es un galardón de mucho, mucho sacrificio”, dijo quien detalló que recibió mientras entrenaba la noticia de que sería abanderada. “Los candidatos tienen los méritos deportivos y son figuras que moderan valores deportivos. Son líderes, y es lo que se intenta llevar con esas figuras que estarán al frente de una delegación tan grande. Lo recibo con alegría, con felicidad, respeto, humildad, con todo lo que me ha definido”.

Beverly Ramos posee las marcas nacionales en pista para las pruebas de 1,500, 3,000, 5,000 y 10,000 metros, así como las de carretera en 21 y 42 kilómetros.

Ramos fue escogida el miércoles por los delegados del Comité Olímpico de Puerto Rico, que también escogieron como abanderado de la rama masculina al velerista Raúl Ríos. También estuvieron de candidatos la baloncelista Pamela Rosado, la softbolista Karla Claudio, el tenismesista Daniel González y el arquero Jean Pizarro.

La corredora producto del club Cupey Track agregó que felicita a los finalistas y reafirmó su agradecimiento a los delegados que la escogieron.

“Felicidades a los finalistas. El ser nominados quiere decir que lo has hecho bien en tu carrera deportiva, que tienes los méritos para estar ahí. Estoy super contenta y agradecida de que se me escogiera. Ahí estaremos con mucho respeto, honor, pero sobre todo con mucha alegría porque ha sido una carrera deportiva de mucha valentía y sacrificios”, dijo.

Ramos tiene 35 años y es natural de Trujillo Alto.