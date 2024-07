Brian Afanador se dirige a sus terceros Juegos Olímpicos con múltiples motivaciones y preparándose para una ronda de clasificación a la llave principal de los juegos París 2024.

Llega a París 2024 más calmado, luego de haber visto acción en Río 2016 y de haber sido atleta-abanderado en Tokio 2020. También incluye en su resumen olímpico su participación en los Juegos Olímpicos Juveniles China 2014.

Toda esa experiencia se refleja sobre la mesa, pese a que considera que no ha llegado el ‘peak’ de su potencial.

“Eso se ve en la tranquilidad. Los jugadores veteranos se ven más tranquilos en los momentos más difíciles. Siempre hemos dicho que el ‘peak’ del tenismesista está entre las edades de 28 a 34 años. Yo tengo 27 años. Estoy todavía entrando a mi ‘peak’, a lo que va a ser mi mejor etapa”, dijo.

PUBLICIDAD

Padre e hijo, Eladio y Brian Afanador, trabajan en los preparativos para los Juegos París 2024. ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

Afanador será tres veces olímpico junto a su prima Adriana Díaz, quien también está clasificada a París 2024 y cuyo ranking mundial le beneficiará para entrar directa en la llave principal de los Juegos Olímpicos y tal vez, hasta tener un bye en la primera ronda. También será olímpico en París 2024 el compueblano de los Díaz, el utuadeño Daniel González.

Múltiples elementos motivan a Afanador a ver acción en París 2024. Señaló a su sangre, a su cultura y a sus colegas atletas.

“Mi hija siempre va a ser mi motivación. Desde que nació es mi motivación”, dijo Afanador al mencionar a Antonella Isabelle, quien cumple 4 años desde diciembre.

“Me motiva Puerto Rico por la forma en que me acogió otra vez, en esta nueva olimpiada. Esa es también una motivación bien grande”, dijo el atleta utuadeño.

“Y el pasar la bandera también me motiva porque sé que va a estar en buenas manos con Jasmine Camacho Quinn y Sebastián Rivera”, añadió al mencionar a la vallista y al luchador abanderados de Puerto Rico en París 2024.

Abanderado-atleta en Tokio 2020, Afanador pasa el batón de abanderado en París 2024 y se concentra en la fase de jugador para esos Juegos. ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

Afanador verá acción en el evento individual en París. Nuevamente, como en Río 2016 y Tokio 2020, cree que comenzará jugando la Olimpiada por la ronda de clasificación en busca de un puesto en la llave principal. En Rio 2016 entró a la misma, de 32 jugadores, no así en Tokio 2020.

Así cree porque clasificó a París 2024 por la posición 59 entre los 67 y sabe que tiene un duro reto en esa etapa.

PUBLICIDAD

“Todavía no se sabe bien. Todavía no sé contra quién juego o en que ronda juego, pero es probable que juguemos en la preronda (cualificatorio) para entrar a la llave de 32 jugadores. No es nada distinto a lo que ha pasado en las pasadas dos Olimpiadas. Posiblemente me ecuentre con un jugador defensivo de Grecia que irá a su sexta olimpiada, a un Marcos Madrid de México, Alberto Miño de Ecuador, algunos franceses que juegan por sus naciones africanas. Son muchos jugadores de nivel”, dijo.

González debe estar jugando también el cualificatorio, pero no se enfrentaría a Afanador porque son del mismo país, precisó Afanador sobre su compatriota y quien acude a sus primeros Juegos Olímpicos.