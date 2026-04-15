Barcelona. Carlos Alcaraz se retiró del Abierto de Barcelona después de someterse a una prueba en la muñeca derecha, anunció el torneo este miércoles.

La retirada implica que Alcaraz, segundo del ranking mundial, no podrá superar al líder Jannik Sinner y volver a la cima de la clasificación la próxima semana.

La decisión se produjo un día después de que Alcaraz pidiera la asistencia de un fisioterapeuta y recibiera tratamiento en la muñeca durante su debut, sellado con una victoria 6-4 y 6-2 ante Otto Virtanen.

Alcaraz, de 22 años, tenía previsto jugar contra Tomas Machac en los octavos de final el jueves.

El astro español perdió el número 1 del ranking tras caer ante Sinner en la final del Masters de Montecarlo el domingo.

Los próximos torneos de Alcaraz son el Abierto de Madrid y el Abierto de Italia antes de defender su título del Abierto de Francia.

Machac avanzó los cuartos de final y se enfrentará a Andrey Rublev o Lorenzo Sonego.