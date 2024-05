Desde el ganador Álvaro Abreu hasta la última atleta en registro, Lorraine Deliz Ramos, un total de 5,223 participantes cruzaron la meta este domingo en el Puerto Rico 10K Run, que se celeberó sobre el puente Teodoro Moscoso.

Fue la mayor participación de las tres ediciones del Puerto Rico 10K Run, confirmó el director técnico de la carrera Sigfredo ‘Freddy’ Rodríguez. En el 2023, el total de los atletas que cruzaron la meta fue de 4,593.

Se inscribieron sobre 6,000 corredores para esta carrera que se celebró bajo sol y cielos despejados pese a las amenazas de lluvia pronosticadas sobre la Isla para este fin de semana.

Los 5,223 participantes fueron distribuidos en 2,523 féminas y 2,700 varones, desglosó Rodríguez. Esas cifras no incluyen las categorías de sillas de ruedas, patinadores y no videntes que le dieron color y sentimientos a la prueba, como fue el caso del veterano Carlos Evans Toro.

Abreu fue el ganador de la tabla general de 5,223 corredores. En su categoría de corredores elites también vieron acción Arnaldo Martínez, así como Fernando Ojeda.

Beverly Ramos ganó su categoría elite femenina, además de que vio sus frutos como entrenadora de fondismo de Abreu y del también medallista Ojeda.

Detrás de los elite, cientos de miles de joggers o caminantes cruzaron la meta sobre el puente Teodoro Moscoso y le dieron forma a la gran mayoría de 5,223 participantes que salieron en el disparo a las 6:00 a.m. y que terminaron de cruzar la meta a eso de las 9:00 a.m.

Ese sector de participantes ganó a su manera en la prueba.

Carmen Medina, de Arecibo, bromeó que ella fue la última en cruzar la meta. Le achacó que llegó última al gesto de abrirle espacio a su hijo, que venía caminando como parte de un grupo de empleados de una empresa de comunicaciones que aceptó el reto en grupo de hacer los 10K.

Medina apeló a la sabiduría bíblica al referirse a su victoria.

La inscripción a la prueba superó los 6,000 inscritos. ( Carlos Giusti/Staff )

“Llegué como cheque. No me duele nada. Pero en realidad llegué en esa posición porque esperé al hijo mío. No fui yo quien último llegó realmente. ‘Los últimos serán los primeros’. En eso me amparo”, dijo Medina.

Por casos como los de Medina, la carrera cumplió con una de sus metas: la participación de grupos de corredores, joggers o caminantes. Su grupo se compuso de una veintena de empleados.

“Fue una experiencia diferente y la pasaron súper bien. A eso fue que vinimos”, dijo Daniel Colón, de Xairnet.