La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, dijo este miércoles que podrá discrepar del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) en algunos puntos del laudo que sometió el martes, pero que quedó complacida con el resultado de proceso, que validó su Constitución, así como su Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD).

El TAD desestimó una apelación de la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF), tras ser desafiliada por el Copur. El TAS concluyó en el laudo que la FPF incumplió con los reglamentos de Copur, por lo que desestimó la apelación y, por tanto, dio la razón al Copur por la desafiliación.

“Estamos complacidos con el proceso. Podemos discrepar con muchas cosas que dice el TAS. Pero en este momento no lo voy a llevar a la consideración de ninguna de las partes. Para mi lo más importante es la desestimación del caso y que la desafiliación de la Federación fue de acuerdo a nuestro reglamento y constitución”, dijo Rosario en conferencia de prensa celebrada en la Casa Olímpica.

La FPF no hizo comentarios adicionales sobre las razones que emitió en TAS en el laudo para desestimar su caso. El director de prensa de la FPF, José Suárez, dijo que la Federación se subscribe a la misma declaración que hizo el 6 de mayo, cuando desestimaron la apelación. El ente federativo dijo que seguirá su rumbo fuera del movimiento olímpico.

Entre las discrepancias que tuvo Rosario con el TAS está la jurisprudencia que asumió el ente internacional en la controversia con la FPF. El Copur alegó que el TAS se activa para temas de Juegos Olímpicos y discrepó en que el TAS ató en el laudo la finalidad del Copur de preparar delegaciones olímpicas para asumir jurisprudencia.

Otra discrepancia fue en la distribución en el pago de los honorarios. El TAS ordenó a la FPF y al Copur a pagar en cantidades iguales los gastos de la apelación.

Rosario dijo en la conferencia de prensa que discrepa porque el Copur ganó la controversia y que, por tanto, le toca a la FPF cubrir los gastos.

“Me estuvo raro que ahora quieran dividir los gastos. El caso ya va por 60 mil francos suizos. Todavía no han enviado la factura final. Esto es un caso que gané, pero nos ponen a pagar la mitad. Puedo discrepar de eso, pero si me tocan me toca. Tengo mi opinión al respeto, pero me la voy a reservar” dijo.

Mientras, el Copur acogió la sugerencia que hizo el TAS en el laudo, en el sentido de que el Copur y FIFA deben reunirse para “acordar una solución adecuada que permitiera establecer un tribunal de arbitraje nacional (TAAD) que cumpliera con los estándares de ambas organizaciones o que acordaran modificar el reglamento del TAAD, de manera que se haga compatible con las normas FIFA sobre cámaras nacionales, sobre solución de disputas”.

El Copur acogió la sugerencia, aunque el abogado Mario Rodríguez entiende que no tiene sentido.

“La posición del Copur es que no puede hacer un organismo apelativo que va a atender treinta y pico de federaciones a base de los criterios de FIFA. Hemos estado en el proceso de evaluarlo. Pero el (TAAD) que salga es para el interés de todas las Federaciones”, sentenció Rodríguez.