La fortuna no ha no acompañado a muchos de los atletas puertorriqueños que ya compitieron en eventos individuales durante la primera semana de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. No obstante, ese no ha sido el caso de algunos de sus oponentes. De hecho, tres de los rivales de los boricuas se agenciaron una medalla en sus respectivas disciplinas.

En taekwondo, Victoria Stambaugh perdió en primera ronda por 22-2 ante la israelí Abishag Semberg.

La ganadora tuvo luego, en su segundo combate, un traspié al ser superada por 29-5 ante la tailandesa Panipak Wongpattanakit. Pero dado a que esta rival avanzó posteriormente a la fase de medallas y ganó eventualmente el oro, Wongpattanakit volvió a combatir vía ronda de repechaje consiguiendo un triunfo sobre Thi Kim Tuyen Truoung, de Vietnam, por 22-1, para a la larga pasar a disputar y ganar una medalla de bronce en el torneo al derrotar a Rukiye Yildirim, de Turquía, por final 27-22. Esta acción en la división de los 49 kilogramos.

En el judo, la competidora que eliminó el miércoles a María Pérez y el competidor que derrotó el martes a Adrián Gandía consiguieron llegar a ronda de medallas y colgarse una en el cuello.

Pérez, quien tuvo éxito en la ronda de 32 venciendo a Gemma Howell, y que luego fue superada por la japonesa Chizuru Arai en octavos de final, al fin de cuentas quedó eliminada por la atleta que reinó ganando el oro de los 70 kilogramos. Arai venció en el combate por el oro a Michaela Pollores de Austria.

El otro medallista de entre los atletas que eliminaron a boricuas en Tokio lo ganó el judoca belga Matthias Casse, quien eliminó a Adrián Gandía en un luchado combate. Casse pte posteriormente ganó combates en octavos y cuartos de final, para llegar a la ronda de medalla, donde a la larga se agenció la presea de bronce al superar por el metal al Tato Grigalashvili, de la República de Georgia.

En el tenis de mesa, la historia final aún no está escrita totalmente, pues todavía no han terminados los torneos. No obstante, los atletas que derrotaron a los boricuas Melanie Díaz, Brian Afanador y Adriana Díaz ya fueron superados en el torneo y no podrá optar por ganar medallas.

Melanie Díaz cayó en primera ronda ante la tailandesa Orawan Paranang, esto por final 4-0. Luego del partido, Paranang ganó un desafío adicional antes de quedar eliminada en la Ronda de 32 por la japonesa Kasumi Ishikawa 4-2.

Asimismo, Brian Afanador cayó ante Siu Hang Lam, de Hong Kong, en siete parciales en la primera ronda. Lam también ganó otro partido antes que quedar eliminado en tercera ronda frente al japonés Tomokazu Harimoto.

Mientras tanto, Adriana Díaz quedó eliminada en Ronda de 32 al ser vencida por 4-0 por la austriaca Jia Liu, quien en la siguiente ronda sucumbió por 4-1 ante la coreana Jihee Jeon en la ronda de 16.

María Pérez fue eliminada por la japonesa Chizuru Arai, quien se agenció la medalla de oro en los 70 kilogramos.

Otro atleta boricua eliminado en evento individual lo fue el púgil boricua Yankiel Rivera, quien cayó en la pelea preliminar 4-1 ante el kazajo Saken Bibossinov, quien tiene en agenda enfrentar al francés Billal Bennama el 31 de julio en la segunda ronda del torneo.