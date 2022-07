La inscripción de atletas boricuas para el Campeonato Mundial de atletismo Oregon 2022 cerró con siete participantes hoy al medio día, informó la Federación de Atletismo de Puerto Rico.

No entraron en la inscripción final la lazandora Coralys Ortiz, el semifondista Ryan Sánchez y el saltador Luis Joel Castro, quienes estaban en una lista de espera a la expectativa de ocupar un espacio clasificatorio de algún atleta que se diera de baja del Mundial en sus respectivas pruebas.

El Mundial inicia el 15 de julio. La marchista Rachelle de Orbeta debutará por Puerto Rico ese mismo día en la marcha de 20 kilómetros.

PUBLICIDAD

Además de la marchista, los otros seis participantes son Jasmine Camacho Quinn (100 metros con vallas), Ayden Owens Delerme (décalo), Gabby Scott Puig (400 metros), Grace Claxton (400 metros con vallas) Paola Vázquez (100 metros con vallas) y Beverly Ramos (maratón). Todos clasificaron por marcas mínimas o ranking.

La inscripción se mantuvo en siete atleta pese a que la Federación creyó que Ortiz debió haber sido invitada a participar en el Mundial como la octava boricua. Ortiz era la primera en la lista de espera en el lanzamiento de la jabalina . Ocupaba el ranking 33 entre las 32 lanzadoras que verán acción en el Mundial.

07/27/2010 Mayaguez, P.R. Jabalina. En la foto Coraly Ortiz de Puerto Rico ( Meta / Andre Kang ) ( Andrte Kang )

El presidente de la Federación de Atletismo de Puerto Rico, Luis Dieppa, dijo que creían que Ortiz iba a clasificar ocupando el espacio de una atleta cubana que conocen de primera mano que no participará en Oregon 2022. Esa es Yulenmis Aguilar, quien había clasificado por marca mínima.

Dieppa dijo que Cuba había dicho que Aguilar no participaría en Oregon 2022 y agregó que creyó que retirarían el nombre de Aguilar entre las clasificadas en comunicación con la World Athletics. Es discresión de cada país retirar atletas. Cuba no la retiró a la fecha límite (27 de junio) y Ortiz no fue invitada, dijo Dieppa.

“Con Cuba hablamos y nos dijeron que ella (Aguilar) no iba. Pero no retiraron la atleta en o antes del 27 de junio. Cuba no hizo eso y como efecto se afectó Coralys. Es discresión absoluta de cada país, pero estamos dolidos, incómodos con esa decisión y comprometidos con Coralys. Un tecnisismo en el reglamento la afectó“, dijo Dieppa.

Sánchez y Castro tampoco sumaron espacios de clasificación por bajas de atletas de otros países en sus eventos.

Además de los siete atletas, la delegación de Puerto Rico se compone de los entrenadores John Coghlan, Travis Geopferty, Luis López y Wilkins Rodríguez, informó Dieppa. Los terapistas serán Daylin Chacón y Micheray Rivas. El delegado es Roberto Vives.