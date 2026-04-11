El luchador mexicano Alberto del Río, también conocido como “El Patrón”, quien fue arrestado en México por agresión a su pareja, podría enfrentarse a una pena de hasta cinco años de cárcel si es hallado culpable, según reportó el periódico El Universal, en su portal digital.

Esto, según la fiscal general de San Luis de Potosí (estado en el que ocurrieron los hechos), María Manuela García Cázares, quien explicó que el luchador, también conocido como “Dos Caras Jr”, domina las artes marciales y tiene amplios conocimientos de técnicas de combate, lo que se podría considerar como agravantes en el caso en su contra.

PUBLICIDAD

García Cázares señaló “la penalidad que se establecen en este tipo de casos es de hasta cinco años de prisión, dependiendo de los agravantes y los atenuantes como es el hecho de que es la primera denuncia que se recibe en contra de esta persona ante la fiscalía”. Explicó que debido a sus conocimientos de combate, se podría haber constituido la figura de abuso de superioridad sobre la víctima, lo que se consideraría como un agravante a los delitos imputados.

La fiscal aclaró que aunque “El Patrón”, permanece detenido, aún no ha sido vinculado a proceso por el delito de violencia familiar. García Cázares reveló también que aunque la víctima no se encuentra hospitalizada, presenta lesiones en un ojo y un brazo, que al parecer no ponen en riesgo su vida.

El luchador profesional fue arrestado por la Guardia Civil Estatal (GCE) luego de que se recibió una denuncia al número de emergencias de 911 por un tema de violencia familiar en un domicilio de la capital potosina, el pasado lunes 6 de abril.

Del Río enfrentó acusaciones similares en Texas en el 2020, no obstante después de un procedimiento judicial que duró más de un año, fue declarado no culpable por parte de la justicia del estado de Texas. Del Río también mantuvo una relación con la luchadora de la WWE, Paige, quien también hizo alegaciones públicas similares en su contra, aunque nunca se querelló ante la justicia.

Del Río, cuyo nombre de pila es José Alberto Rodríguez Chucuan es hijo de la estrella de la lucha libre mexicana Dos Caras y su tío es el legendario luchador Mil Mascaras. En el 2009 Rodríguez debutó en la WWE bajo el nombre de Alberto del Río, tras haber años luchando como Dos Caras Jr., tanto en México como Japón.

El mexicano ostentó los principales títulos de la empresa, además de haber encabezado eventos como Wrestlemania y el Royal Rumble. Fue dejado libre por la WWE en el 2014, tras lo que se pasó a luchar en otras empresas como la AAA, Ring of Honor y el Consejo Mundial de Lucha Libre.