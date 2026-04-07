La exestrella de la WWE Alberto “El Patrón” fue arrestado en México luego que su esposa lo denunciara por violencia familiar, según reporto el periódico El Universal de México en su portal.

La intervención con el luchador profesional se produjo en un domicilio de San Luis de Potosí, luego que una llamada al 9-1-1 alertara sobre un incidente de violencia familiar.

Las fotos del luchador, detenido y en la barandilla de la Guardia Civil Estatal ya se ha vuelto viral en redes sociales. No es la primera vez que Del Río, cuyo nombre de pila es José Alberto Rodríguez Chucuan, enfrenta cargos similares. En el 2020, fue acusado por su exesposa en el estado de Texas, pero tras un procedimiento judicial que se extendió por máas de un año, fue declarado no culpable.

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¿Quién es?

José Alberto Rodríguez Chucuan, es originario de San Luis Potosí es el hijo del luchador Dos Caras y sobrino de la leyenda de la lucha libre mexicana Mil Máscaras. Del Río ha militado en empresas como la WWE en Estados Unidos y la AAA en México.

Del Río o “El Patrón”, inició su carrera como heredero de “Dos Caras”.

Alberto Del Rio arrested again? pic.twitter.com/BhV1lynEe1 — Brandon Salmon (@BrandonSalmon) April 7, 2026

Entre los conservadores se le criticó su decisión de quitarse la máscara y optar por tomar un personaje que nada tiene que ver con el legado familiar. En un corto tiempo contratado por la WWE y se convirtió en una de las estrellas de la principal empresa de lucha libre del mundo, donde conquistó campeonatos y protagonizó eventos como WrestleMania y el Royal Rumble.

El luchador abandonó la empresa en medio de alegaciones sobre uso de sustancias. Sin embargo, al parecer también se vio involucrado en un altercado con un ejecutivo de la empresa. El luchador alegó que fue víctima de comentarios racistas, tras lo que hubo un altercado físico con el ejecutivo, lo que le costó una suspensión de varios meses.