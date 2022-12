Lo que hicieron Diego Ortega Alfonso y Yozuam Román Rivera el sábado en el campeonato de campo traviesa es para emitar, enseñar, llorar. Es para contar.

Los dos atletas de 7 años compitieron en contra el sábado en la carrera final de campo traviesa en Cayey. Solamente uno podía ganar. Pero los dos salieron ganadores, junto al deporte y la población boricua que aprende de estos dos jóvenes.

Diego ganó la competencia y regresó a la ruta a buscar a Yozuam, quien había caído al suelo, a 60 metros de la meta, y no se pudo reincorporar luego de estar liderando la carrera hasta ese punto.

Diego encontró a Yozuán en donde le vio caer y le extendió la mano para que se reincorporara. Una vez se levantó, Diego no soltó a Yozuam de la mano y lo ayudó a que juntos terminaran la ruta, lo que hicieron agarrados de manos.

Diego -de lado- regresa a toda velocidad a buscar a Yuzuam en la ruta para ayudarle a cruzar la meta. (Suministrada/Carlos Zayas Zayas) ( Carlos Zayas )

El momento de la llegada a la meta agarrados de manos lo captó el fotógrafo de Barranquitas, Carlos Zayas Zayas, quien siguió con el lente el momento en que Diego cruza la meta y regresa a la ruta hasta que ambos llegan a la meta juntos.

“Me robaron el corazon. Fue una escena tan emotiva que son momentos que marcan”, dijo Zayas Zayas.

El momento arrancó aplausos, llantos. Hasta provocó que los compañeros de equipo de Yozuam salieran al soccorro también de su compañero de club, inspirados por el gesto de Diego.

Diego contó a este diario que no podía dejar atrás a Yozuam porque su mamá, Naomy Alfonso Santos, le había resaltado que los atletas no se rinden.

“Corrí duro y terminé mi carrera. Pero me dio sentimiento y busqué al niño porque un atleta nunca se rinde y termina su carrera”, dijo Diego, quien es el menor de tres hermanos. “Lo agarré de la mano porque quería terminar con él”.

A todas estas, Diego y Yozuam son rivales. Diego compite en el Cupey Track Club y Yuzuam en el club Criollos de Caguas. Diego se había quedado rezagado antes, en eventos previos. Yozuam había ganado las tres carreras clasificatorias para llegar a la final invicto. Solamente se conocían de verse en las carreras.

Pero Diego había probado la frustración de la derrota previamente y su madre le había recalcado desde entonces que lo más importante de competir es terminar la carrera, independientemente del puesto de llegada.

Diego sorprendió a todos, siguiendo la recomendación de su madre.

“Yo no me lo esperaba porque tiene 7 años. Pero lo que me dijo fue que lo hizo porque se identificó con el nene porque “un atleta nunca se ride, cómo tú me habías dicho”, dijo su señora madre.

Florencio González es el entrenador de Diego en Cupey Track Club.

Diego -de espaldas- llega hasta donde Yozuam en la ruta para animarlo a que completara la ruta (Suministrada/Carlos Zayas Zayas) ( Carlos Zayas )

Por su parte, Yozuam dijo que está agradecido de Diego, a quien llamó “mi amiguito” y afirmó que haría igual con cualquier otro atleta que quede rezagado.

Yozuán no se lastimó en la carrera, aunque le dolía un tobillo por la caída que sufrió. Dijo que accedió a concluir la carrera ante la invitación de Diego y que se sintió también ganador de la carrera al cruzar la meta junto a Diego.

Yezibell Rivera, madre de Yozuam, estuvo presente en la carrera y admitió que se asustó cuando vio a su hijo caer al suelo y no poder reincorporarse. Dijo que presentía también que el orgullo de su hijo estaba herido luego de perder su primera carrera.

Pero reconoció que la historia de Diego y Yozuam terminó es una positiva.

“Fue un momento bien bonito. Yo estaba asustada, pero la empatia y solidaridad que se tiene en el deporte y que nosotros le enseñamos, fue algo bonito. Responder a la extensión de mano de Diego, es lo que se cultiva en el deporte”, dijo Rivera, quien contó que la vida de sus dos hijos tiene un antes y un después luego de ingresar en el deporte de atletismo bajo las entrenadoras Kendra Pagán y Luisa Anziani.

“Encontrar este tipo de acto, una persona que le extiende la mano, es una enseñanza para todos, es esa chispa que le da el deporte a todo esto”, dijo.