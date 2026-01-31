Melbourne, Australia. En un momento de agotamiento y euforia, Novak Djokovic reconoció a Margaret Court entre el público y le dio las gracias por quedarse despierta hasta tan tarde para verle quedarse a una sola victoria de convertirse en el tenista más condecorado de todos los tiempos.

Court, de 83 años, se encontraba entre las personalidades que asistieron en el Rod Laver Arena a la épica victoria en cinco sets de Djokovic sobre el bicampeón defensor del Abierto de Australia, Jannik Sinner, en una agotadora semifinal que terminó pasadas la 1:30 de la madrugada del sábado.

Por ahora, Djokovic y Court comparte el récord histórico de 24 títulos individuales de Grand Slam. Eso podría cambiar el domingo.

PUBLICIDAD

La victoria de Djokovic sobre Sinner, que derrochó energía, dejó el partido decisivo contra Carlos Alcaraz, el español de 22 años que aspira a convertirse en el hombre más joven en completar un Grand Slam en su carrera.

Alcaraz y Sinner se han combinado para bloquear la carrera de Djokovic hacia su 25º título grande, repartiéndose a partes iguales los ocho últimos majors.

En su entrevista en la pista como colofón a la 13ª jornada, Djokovic dio las gracias a Court por haber sido testigo de cómo ponía fin a una racha de cinco derrotas ante Sinner, y también de cómo rompía una racha de cuatro derrotas en semifinales en los torneos del Grand Slam.

“¡Algunas leyendas se quedaron hasta las 2 de la madrugada!”, dijo. “Muchas gracias por estar aquí”.

Djokovic posee casi todos los récords a su alcance, superando las marcas de Roger Federer y Rafael Nadal. Tiene uno más que Serena Williams, que ostenta el récord femenino de la era Open con 23.

No ha ocultado que sólo está en Australia por el codiciado 25º puesto.

Algunos analistas debaten la grandeza del palmarés de Court porque ganó 13 de sus 24 grandes títulos individuales antes de que comenzara la era Open profesional en 1968.

Djokovic no. Para él, los números lo dicen todo.

10 de 10

Después de vencer a uno de los rivales de “Sincaraz”, Djokovic se enfrenta a otro en la undécima final de su carrera en Melbourne Park. Ha ganado las 10 anteriores.

Djokovic, de 38 años, dijo que estaba dolorido y cansado y que probablemente no entrenaría mucho el sábado, dando prioridad a su recuperación.

PUBLICIDAD

Alcaraz también dijo que se centrará en la recuperación tras sufrir calambres y dolores en la pierna derecha en su victoria sobre Alexander Zverev en cinco sets, 5 horas y 27 minutos. Fue la semifinal más larga de la historia del Abierto de Australia.

No fue el partido más largo de la historia en Melbourne Park; no en vano, Djokovic ostenta ese récord con su victoria en 5:53 sobre Rafael Nadal en la final de 2012.

Djokovic se cruzó con Alcaraz entre las semifinales a cinco sets y le elogió por seguir adelante. Alcaraz estaba en una bicicleta estática calentando y Djokovic seguía preparándose para su retraso en el inicio de la noche.

25 el objetivo para el 2026

Cuando se fijó los objetivos para esta temporada, Djokovic dijo que se había preguntado: “Bien, ¿qué es lo que busco de mí mismo?”.

“Me imaginaba realmente jugando contra Jannik y Carlos en las fases finales de los Grand Slams y luchando”, dijo. “Muy afortunado de conseguirlo ya en el primer Slam del año”.

Djokovic admitió que tuvo suerte de llegar a semifinales, después de conseguir un walkover en la cuarta ronda antes de que Lorenzo Musetti se retirara durante su partido de cuartos de final tras llevarse los dos primeros sets.

Contra Sinner, hubo momentos en los que Djokovic parecía abatido y casi sin gasolina, pero su resistencia fue fenomenal. Sinner no fue capaz de convertir ocho oportunidades de break en el quinto set -sólo estuvo 2 de 18 en el partido- y Djokovic convirtió la primera oportunidad de break que tuvo en el set decisivo.

PUBLICIDAD

Alcaraz también se tambaleó en el tercer set y tuvo que pedir un descanso médico por lo que creía que era una lesión en el aductor de la pierna derecha. Resultó ser más bien un calambre. Será su primera final en Australia.

“Sólo tengo que hacer lo que haga falta para estar lo mejor posible en la final”, dijo Alcaraz.

Djokovic no gana un grande desde el Abierto de Estados Unidos de 2023, pero, aunque otros hayan descartado sus posibilidades, él nunca dudó de que podía llegar a ese nivel.

“Hay mucha gente que dudaba de mí... muchos expertos que de repente querían retirarme”, dijo. “Quiero darles las gracias a todos porque me dieron fuerzas. Me dieron motivación para demostrar que estaban equivocados”.

Uno para la eternidad

Djokovic aspira a convertirse en el hombre de más edad de la era Open en ganar un gran título. Alcaraz aspira a ser el más joven en ganar títulos en los cuatro Grand Slams.

“Para mí, y también para Carlos, por su edad y por todo lo que ha conseguido, la historia siempre está en juego”, declaró Djokovic.

Difícil elección

A Nadal, que estará en la final, se le pidió el sábado que eligiera un campeón preferido.

“Siento que tengo que apoyar a Carlos”, dijo Nadal sobre su compatriota español. Pero “si Novak gana, me alegraré por él. Es espectacular lo que está haciendo en esta etapa de su carrera”.