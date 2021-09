El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) creó el miércoles dos comisiones para atender una acción y una omisión que quedaron expuestas por la demanda de las Sanjuaneras de Capital en el Voleibol Superior contra la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) y el Copur.

Esa es la demanda que fue desestimada el miércoles por el juez Anthony Cuevas Ramos por falta de jurisdicción, no sin antes recomendarle a las federaciones nacionales del Copur a ser más proactivas y sensibles en temas de atletas femeninas. La demanda fue radicada alrededor de la desaprobación de la FPV a sustituir por embarazo a la jugadora de las Sanjuaneras, Destinee Hooker, para el inicio de la serie final.

La acción que quedó expuesta es lo que parece un evidente conflicto de interés del secretario general del Copur, Carlos Beltrán, por su función como parte de la directiva de las Sanjuaneras.

En un comunicado, el Copur enumeró las comisiones, comenzando con una “especial de recopilación y determinación de hechos que evaluará si existió alguna violación por parte del secretario general del Copur, el licenciado Carlos Beltrán Svelti, en los reglamentos del COPUR, por ser integrante del equipo de San Juan, quienes demandaron a la Federación Puertorriqueña de Voleibol y al COPUR”.

Al tiempo en que es secretario general del Copur, Beltrán es gerente de las Sanjuaneras que demandaron al Copur y solicitaron al Tribunal que asumiera jurisdicción en el caso, poniendo el juego legal nuevamente la autonomía olímpica del Copur. Como secretario general, Beltrán es también miembro del Comité Ejecutivo del Copur.

Esta comisión estará compuesta por el licenciado Jorge O. Sosa Ramírez (miembro del interés público), Luis Rivera Toledo (miembro del interés público) y la subtesorera del Comité Ejecutivo y delegada de la Federación de Ecuestre, Mildred Colón, nombró el Copur.

El juez Anthony Cuevas Ramos recomendó que las mujeres atletas sean parte del análisis de los reglamentos federativos. ( José Santana )

Beltrán dijo a este diario que no tomó decisiones en la no comparecencia de las Sanjuaneras en la serie final o en la radicación de la demanda. El apoderado de las Sanjuaneras, Marcos Martínez lo afirmó y dijo que Beltrán le recomendó jugar, así como le avisó sobre las consecuencias de no comparecer a la final.

Este choque de funciones de Beltrán es otro caso en que el expresidente federativo del voleibol y el baloncesto se ha visto involucrado entre intereses.

Por otro lado, el comunicado del Copur enumeró que la segunda comisión creada trabajará con los reglamentos de las federaciones nacionales y con su propio reglamento para atemperarlo hacia la equidad de los géneros y afiliaciones.

“Paralelamente estará trabajando la comisión especial de revisión de reglamentos, quien tendrá la función de revisar, y de ser necesario, recomendar acciones que logren atemperar los reglamentos de las Federaciones Nacionales y del propio Comité Olímpico, a lo que dicta nuestra Carta Olímpica y la Constitución del COPUR sobre la equidad de género, los asuntos relacionados con el discrimen en todas sus manifestaciones, y los procesos relacionados con las membresías y elecciones”, dijo la presidenta del Copur, Sara Rosario, en el comunicado.

Los miembros de esa segunda comisión no han sido nombrados.

El presidente de la señalada FPV, César Trabanco, ha dicho que está de acuerdo en atemperar el reglamento luego de un análisis entre sectores del deporte. El reglamento de la FPV fue criticado por no considerar embarazos como una razón para sustituir jugadoras. Esa condición tampoco se considera si un equipo necesita crear una reserva especial de una embarazada.