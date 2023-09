El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) está en el proceso de certificar 250 atletas para su participación en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, sin incluir a otros que están aún en el proceso de clasificarse para el evento, informó el director del Departamento de Alto Rendimiento (DAR) del Copur.

Santiago 2023 inicia el 20 de octubre y allí estará Puerto Rico, seguramente, representado por aproximadamente 200 atletas, incluyendo decenas de deportes de conjunto, como el baloncesto, balonmano, voleibol, sóftbol y polo acuático.

El Copur certificó a la pasada edición Lima 2019 a un total de 244 atletas.

Allí también estará con su pareja de abanderados, que serán seleccionados el 20 de septiembre, luego de un proceso de nominaciones, consideraciones y votaciones que inició este semana con la parte nominal.

De los 250 atletas, 124 ya fueron recomendados por el DAR para participar en Santiago 2023. La recomendación del DAR es al Comité Ejecutivo del Copur, que tiene la última palabra, informó el director del DAR, Fernando Olivero.

Los otros 126 atletas de 250 considerados están bajó evaluación del DAR para pasar entonces al Comité Ejecutivo, agregó Olivero.

El DAR ya recomendó favorablemente la participación en Santiago 2023 de 124 atletas, entre los que podría estar el corredor de 800 metros, Ryan Sánchez. ( Carlos Rivera Giusti )

Olivero añadió que el Copur no ocupará tres plazas de atletas clasificados a Santiago 2023. No dio los nombres de los atletas, pero ya se conoce que, por ejemplo, que la atleta de pista y campo, Jasmine Camacho Quinn, no dirá presenta en los Juegos pese a que clasificó al mismo por los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

El Copur tiene como fecha límite para someter su nómina final de atletas al Comité organizador de los Juegos Santiago 2023 el 26 de septiembre .

El Copur sigue el proceso recibir de cada federación nacional el listado de atletas clasificados o a considerar para participar. El Copur certifica los mismos para participar en Santiago 2023 en base a méritos propios o proyección, entre otras consideraciones.

La Federación de Atletismo de Puerto Rico (Fapur) sometió al Copur 16 nombres para consideración de un total de 20 clasificados para competir en Santiago 2023, informó el entrenador jefe de la delegación y pasado director del ahora llamado Departamento de Alto Rendimiento del Copur, Carlos Guzmán. Entre los 20 clasificados hay cuatro atletas que no asistirán a Santiago 2023: Camacho Quinn, Ayden Owens Delerme, Gabby Scott Puig y Rachelle de Orbeta.

Como Fapur, las demás federaciones están sometiendo a sus candidatos para ser considerados por el Copur.