Puerto Rico comenzará el lunes su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuando los equipos nacionales de polo acuático se conviertan en los primeros representantes de la delegación en entrar en competencia.

A las 10:40 a.m., el equipo femenino enfrentará a Guatemala. Más tarde, a las 6:40 p.m., el conjunto masculino abrirá su participación chocando contra México. Ambos encuentros corresponden a la fase preliminar del torneo.

El equipo masculino, dirigido por Bret Lathrope y asistido por Esteban Lamadrid, quedo compuesto por Mauricio Bonilla, Abiel Quinones, Alan Bayo, José Julián Loubriel, Misael Andino, Ian Solano, Fernando Zayas, Gabriel Robles, Ángel Rosado, Fabio Mujica, Diego Zayas, Jafet Hernández, Jorge Torres y Timothy Kerr.

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Por su parte, la escuadra está conformada por Adriana Caban, Delian Rivera, Sabrina Estevez, Amanda Ortiz, Hecmary Andino, Milena Guzman, Nathalia Melendez, Gabriela Montalvo, Perla Román, Frances Vega, Andrea Cardona, Alexandria Schneider, Viviana Zambrano y Anika Nichols

El calendario continuará el martes cuando la selección femenina enfrente a México a las 9:20 a.m., mientras que el combinado masculino se mida a Guatemala a las 6:40 p.m.

El miércoles, las boricuas chocarán con Colombia desde las 9:20 a.m. y los varones cerrarán su participación en la fase preliminar frente a Cuba a las 6:40 p.m.

Por su parte, el equipo femenino completará su calendario de la ronda preliminar el jueves, cuando choque contra Cuba a las 9:20 a.m. Ese mismo día también dará inicio la ronda de cuartos de final del torneo masculino de polo acuático.

La ceremonia de apertura se celebrará el viernes, y será transmitida en su totalidad por Punto2. La delegación puertorriqueña será encabezada por la abanderada Nathalys Ceballos, quien liderará el desfile del #EquipoPUR.

A partir del 25 de julio hasta el 8 de agosto, la afición puertorriqueña podrá seguir todas las incidencias a través de Telemundo, que transmitirán oficialmente los Juegos todos los días de 1:00 p.m. a 11:00 p.m.