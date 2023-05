Muchos de los candidatos atletas a llegar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe están soñando ya con la Monoestrellada, con la competencia, el desfile, la camaradería...

Los Juegos San Salvador 2023 están a un mes de su inauguración y de dar la salida para cientos de atletas boricuas que irán competir en lo que llaman “sus olimpiadas”, “mis primeros Juegos”, “los primeros Centroamericanos para una atleta de la familia”, “nuestra responsabilidad”, entre otras descripciones.

Una de esas es la estelar jugadora de softbol, Karla Claudio, quien irá con la Selección a defender el oro que ganó espectacularmente en la edición Barranquilla 2018.

“Para mí serían mis segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe y, como le digo a las muchachas, para mí son de las competencias más importantes porque cada vez que un atleta trae una medalla es como si trajera una medalla de las Olimpiadas. Esto es muy importante para el deporte de Puerto Rico”, dijo Claudio en una sesión de fotos en el Comité Olímpico de Puerto Rico.

Viviana Camareno tiene altas expectativas para cumplir en el deporte de bolos por el compromiso de su familia con el deporte. ( Carlos Giusti/Staff )

El softbol femenino ganó el oro en Barraquilla el mismo día en que la tropa de Juan ‘Igor’ González aseguró la suya en el béisbol de esos Juegos. Fue un gran día para el deporte del bate y la bola.

Otro de esos atleta es el baloncelista André Curbelo, quien está inactivo este momento del baloncesto universitario. Tampoco está jugando en el Baloncesto Superior Nacional. Además, Curbelo no ha vestido la camiseta de Puerto Rico desde el 2019, cuando formó parte del equipo patrio para la competencia Mundial U19.

De ser escogido, Curbelo no puede esperar a tocar el balón y el tabloncillo.

“Estoy loco de que llegue el momento. Estoy superansioso si se me va a dar la oportunidad. Estoy loco por jugar. Me encanta representar a Puerto Rico. Siento que me convierto en otro jugador al ponerme la camiseta de Puerto Rico. Voy con todo, duro. Estaría bien contento si me dan esa oportunidad”, dijo.

El equipo nacional de baloncesto para San Salvador apunta a tener jugadores con un perfil joven como el de Curbelo. Puerto Rico también defiende el oro en San Salvador.

Con Claudio y Curbelo, la delegación de Puerto Rico aspira a llevar alrededor de 400 atletas en deportes individuales, colectivos, en las sede de San Salvador y la subsede de Santo Domingo, República Dominicana.

Muchos de esos atletas son nuevos en el ciclo olímpico del Copur, que inicia precisamente con San Salvador 2023, continúa con los Panamericanos Santiago 2023 y los Juegos Olímpicos París 2024. Puerto Rico verá acción en 32 deportes.

Bolos es una de los deportes que nos representará en San Salvador. En ese deporte son candidatas a jugar Viviana Camareno y Zoriani Reyes. Bolos es un deporte de familia y tanto Camareno como Reyes serán las primeras bolistas de su familia en vestir las camiseta de Puerto Rico en unos Juegos del ciclo olímpico.

La familia va unida hasta San Salvador para vivir la emoción.

“Somos una familia comprometida con el deporte. Para nosotros el deporte es primodial. Mi papá, mi mamá y mi esposo van conmigo para los Juegos y el resto de la familia va a estar pendiente a todas las plataformas en que puedan accesar a los Juegos”, dijo Camareno.

San Salvador 2023 será una vitrina para el deporte de hockey sobre césped femenino. Esta disciplina será una de las que se celebrará en Santo Domingo. Las jugadoras tienen una responsabilidad con su deporte en los Juegos.

“Estamos aquí. Tenemos equipo de nenas y de nenes. Somos pocos en Puerto Rico y darlo a conocer en los Juegos es emocionante”, dijo Sheila Vázquez. “Esperemos que con esta exposición nuestro deporte crezca como debe ser. Es nuestra responsabilidad”.