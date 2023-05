Cuando Bevery Ramos reestableció el récord nacional del maratón en el Campeonato Mundial Oregon 2022, no podía controlar las expresiones faciales por la felicidad que sentía.

Así está nuevamente, ahora que será considerada para uno de los dos puestos de abanderados de la delegación de Puerto Rico para los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Su federación, la Federación de Atletismo de Puerto Rico, ya le notificó a la atleta la intención de someter su nombre para abanderada. La noticia le llenó de alegría y la que comunicó en unas expresiones a nivel de discurso a este diario. También se llenó de humildad al reconocer que deben surgir muy buenos candidatos en la contienda.

“Sabía que me iban a hacer la nominación. Ya el presidente Luis Dieppa me lo había mencionado y yo le dije: ‘¡Pues claro que sí!’ aceptaba la propuesta“, reveló la atleta.

“Si es que ser abanderado es uno de los momentos cumbre de un atleta. Como la primera vez que te pones el uniforme de Puerto Rico, como alcanzar tu primera medalla por el País. La próxima cumbre es ser abanderado y todo lo que eso conlleva Si me eligen sería uno de los momentos más grandes y emotivos en mi carrera. De no darse, realmente estoy bien feliz de que se me considera para algo tan privilegiado. Todo lo que es con La Bandera es sagrado, es ganado y es un peso especial”.

Los abanderados, un hombre y una mujer, serán anunciados el 7 de junio por el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur). Los candidatos serán nominados por sus federaciones. El Comité Ejecutivo escogerá unos finalistas y los delegados del Copur elegirán los ganadores.

Ramos tiene una larga y laureada carrera en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de que ha representado a Puerto Rico en Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales.

Su trayectoria en los Centroamericanos comenzó en Mayagüez 2010, en donde la joven de Trujillo Alto, producto del club Cupey Track y egresada de la Universidad de Kansas State ganó dos medallas de oro, una en los 3,000 metros con obstáculos y la otra en los 5,000 metros. También logró en esas justas la medalla de bronce en los 1,500 metros.

La gesta de correr en tres pruebas y ganar medalla en cada una en unos juegos la repitió en Barranquilla 2018, en donde logró tres de plata en 3,000, 5,000 y 10,000 metros, además de agregar drama al dejar el alma en la pista para llegar segunda en los 5,000 metros.

En San Salvador iría a su cuarta justa centroamericana corrida y buscaría ganar medalla por cuartos juegos corridos ya que en la edición Veracruz 2014 sumó un bronce en los 3,000 metros con obstáculos.

La boricua Beverly Ramos hizo una nueva marca nacional con un corrido de 2 horas con 31.10 minutos en el maratón del Campeonato Mundial de Atletismo en Oregon en el 2022. ( Erik Aguilar / Correr Sin Fronteras )

La corredora de 2 horas, 31 minutos en el maratón, irá a San Salvador con le meta de lograr un doblete para la historia: lograr una medalla en el medio maratón por las calles de la ciudad, y otra presea en los 10,000 metros en pista, si el calendario y la salud se lo permiten.

San Salvador no hará maratón sino un medio maratón.

“Quería hacer el maratón y tener una medalla. Pero va a ser un medio maratón. Y tengo entendido que me van a inscribir también en los 10,000 metros, lo que voy a decidir en el transcurso del campeonato”, dijo.