Tokio. La primera atleta olímpica de remos de Puerto Rico, Verónica Toro, reaccionó feliz con sus logros competitivos conseguidos este viernes de Japón en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Toro se convirtió el viernes (en horario local y jueves en tiempo boricua) en no solamente la primera remera boricua en competir en unos Juegos Olímpicos, sino que adelantó de ronda a los cuartos de final con el tercer lugar que consiguió en la tercera serie de la etapa preliminar de la modalidad de bote sencillo.

“Es un día super especial. La meta era pasar directo a los cuartos de final para poder ir al desfile. Y se logró. Si no, iba a tener que competir mañana y me iba a perder el desfile. Parte de mis sueños es ir al desfile de la Olimpiada y para eso había que ir directo a los cuartos de final”, dijo la atleta.

Toro había acordado previo a la competencia en la mañana de Japón con su entrenador, Francisco Viacava, que iría al desfile inaugural de los Juegos el viernes en la noche si adelantaba a los cuartos de final.

Esta completó la cancha de 2,000 metros con tiempo de 8:11.57. El domingo en horario boricua, o lunes en la mañana de Japón, regresa a la competencia en la etapa de cuartos de final junto a otras 23 competidoras. Buscan el pase a la semifinal A o, en su defecto, la B.

Toro entró a los cuartos de final con el último tiempo de clasificación entre las 24 competidoras. El mejor tiempo de los cuartos de final fue 7:35.22 por la neozelandesa Emma Twigg.

Verónica Toro reacciona al finalizar el evento de remo en modalidad sencilla el jueves en la noche. Adelantó a cuartos de final y se convirtió en la primera atleta boricua en competir en un evento olímpico de remos.

El 8:11.57 no es ‘real’, dijo la atleta. Explicó que pudo haber hecho mejor tiempo en las preliminares, pero agregó que no fue necesario porque tenía la clasificación asegurada cuando tomó el tercer lugar en la segunda mitad de la carrera. Una vez en esa posición, Toro dijo que remó para mantener su puesto, no para hacer tiempos.

Aún así, la atleta dijo que es un reto adelantar a la semifinal A, a la que adelantan las mejores tres atletas de cada una de las cuatro series de los cuartos de final. Solamente la semifinal A desemboca en la carrera por las medallas.

Las últimas tres posiciones de cada una de las cuatro series de los cuartos de final pasan a la semifinal B.

“Ya me garantizo que estoy en la semifinal A o B, entre las mejores 24. Ahora voy a ver si paso a la semifinal con las primeras 12 o con las segundas 12. Vamos a ver qué pasa. Está bien fuerte. Pero cualquier cosa puede pasar”, dijo.

La atleta tendrá dos días libres de competencias en Tokio. Aprovechará para ir al desfile, hacer gimnasio y regresar al agua para entrenar.