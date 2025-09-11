El esperado debut de Puerto Rico en el Campeonato Mundial de Atletismo está a la vuelta de la esquina.

La delegación boricua compuesta por 12 atletas verá acción este viernes en horario de la isla, aunque en la capital nipona y sede del evento, Tokio, la jornada corresponde a la mañana del sábado. Japón vive 13 horas adelantado al reloj de Puerto Rico.

La cita mundialista reúne a las principales figuras de 26 disciplinas del atletismo mundial.

Naomi García es la primera boricua en inaugurarse en el Mundial, que culmina el domingo, 21, cuando participe en los 35 kilómetros de marcha este viernes, a las 6:30 p.m.

PUBLICIDAD

Horas más tardes, a las 10:10 p.m., el velocista Eloy Benítez correrá la ronda preliminar de los 100 metros lisos para concluir los compromisos del viernes.

Los demás boricuas arrancarán su participación a partir de la madrugada del sábado en Puerto Rico.

La lista la completan Ayden Owens-Delerme (décalo), José Figueroa (200 m), Gabby Scott Puig (400 m), Alysbeth Félix (salto largo), Luis Joel Castro (salto largo), Rachelle de Orbeta (marcha 20 km), Jerome Vega (lanzamiento), Grace Claxton (400 metros con vallas), Paola Fernández (salto largo) y Gladymar Torres (100 m).

La baja de Jasmine

Puerto Rico llega con la ilusión de dejar huella con, al menos, nuevas marcas nacionales.

La opción del podio para Puerto Rico, habría indicado en entrevista pasada a Primera Hora el director técnico de la Federación de Atletismo de Puerto Rico, Carlos Guzmán, parece cuesta arriba tras la ausencia de la vallista Jasmine Camacho-Quinn por lesión en un pie, que sufrió en abril.

Camacho-Quinn fue la primera boricua en clasificar su boleto al Mundial. Así las cosas, aunque la Monoestrellada vaya con 12 atletas, fueron 13 los clasificados para registrar una cifra histórica para este evento.

Aunque esperanzado que sus alumnos brillen, Guzmán habría expresado que el decatleta Ayden Owens-Delerme, que se posiciona noveno en el globo en su disciplina, es un contendor a preseas.

Aquí los días en los que competirán los boricuas.

El periodista Joseph Reboyras colaboró en esta historia.