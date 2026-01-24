Praga. Ota Zaremba, quien ganó una medalla de oro en halterofilia en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 antes de admitir haber consumido sustancias para mejorar el rendimiento bajo un programa secreto dirigido por el régimen totalitario de la antigua Checoslovaquia, falleció. Tenía 68 años.

La Federación Checa de Halterofilia informó que Zaremba falleció el viernes. No se reveló la causa de su fallecimiento.

“Fue una de las leyendas absolutas de la halterofilia checoslovaca y formará parte de su historia para siempre”, declaró la federación en un comunicado.

Zaremba sufrió varios problemas de salud durante y después de su carrera. Estableció varios récords mundiales antes de retirarse prematuramente en 1987.

En 2006, Zaremba, que entonces tenía 49 años, declaró a The Associated Press que su salud estaba “arruinada” por los esteroides, que él y cientos de otros atletas en Checoslovaquia recibían rutinariamente durante las décadas de 1970 y 1980.

En ese momento, incapaz de trabajar y sobreviviendo con una discapacidad de poco más de 300 dólares al mes, vendió su medalla de oro y decidió denunciar.

Jaroslav Nekola, entonces presidente del Comité Checo Antidopaje, declaró a The AP que se estimaba que unos 400 atletas de élite en una docena de deportes seleccionados —incluyendo atletismo, esquí, natación, piragüismo, ciclismo, lucha libre y halterofilia— participaban en el programa de dopaje.

Firmaron un acuerdo para unirse a un programa de “atención especializada” basado en los regímenes de dopaje de la antigua Alemania Oriental y la Unión Soviética, que recibió la aprobación de las autoridades comunistas. Quienes se negaban corrían el riesgo de ser expulsados ​​de las selecciones nacionales.

“En nuestro deporte, el entrenador (Emil) Brzoska nos dijo que tendríamos que tomar sustancias para mejorar el rendimiento... de lo contrario, no podríamos prepararnos para los Juegos Olímpicos”, declaró Zaremba. Comentó que usó los esteroides que le administró el entrenador entre 1979 y 1984.

Zaremba estaba pagando las consecuencias. Necesitaba analgésicos fuertes para combatir los fuertes dolores en las rodillas, la columna y otras partes del cuerpo.

“Por la mañana, tardo mucho más en levantarme de la cama que mi madre de 81 años, que se está recuperando de un derrame cerebral”, declaró Zaremba en 2006.

Con dificultades económicas, vendió su medalla de oro por unos 2,700 dólares. Había ganado la medalla en la prueba de 100 kilogramos en los Juegos de Moscú, que Estados Unidos y otros países boicotearon tras la invasión de Afganistán por las tropas soviéticas.

Culpó al dopaje de su esterilidad y de la ruptura de su matrimonio.

“Si hubiéramos podido tener un hijo, no me habría divorciado”, dijo.

Zaremba seguía creyendo que el dopaje le había dado “una oportunidad” de ganar contra otros atletas de otros países que también consumían drogas.

“Tomé los esteroides anabólicos tan bien como los demás y les gané a todos”, dijo. “Eso significa que fui el mejor”.