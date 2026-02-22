El Senado de Puerto Rico reconoció y felicitó a Federico Fabián Maranges, integrante de los Seahawks de Seattle de la NFL, equipo campeón del Super Bowl LX.

Durante el homenaje, se hizo entrega de la moción de felicitación, aprobada por el alto cuerpo y la Medalla Institucional del Senado de Puerto Rico por su excelencia deportiva.

“Federico representa el fruto del sacrificio, la disciplina y la perseverancia de la juventud puertorriqueña. Su integración al Practice Squad de los Seahawks es un logro de gran mérito, ya que este grupo cumple una función estratégica esencial para elevar el nivel competitivo de la franquicia", expresó el senador Héctor “Gaby” González López.

El desarrollo deportivo de Maranges tiene sus raíces en el municipio de Dorado, donde comenzó su camino con los Spartans de dicho pueblo. Este equipo, perteneciente a la Puerto Rico American Football Alliance, ha servido como plataforma formativa para que jóvenes atletas desarrollen el trabajo en equipo y las habilidades necesarias para competir en escenarios internacionales.

El reconocimiento del Senado también se hizo extensivo a los entrenadores y líderes de los Spartans, cuya labor ha sido fundamental para que talentos locales logren trascender las fronteras de la Isla.