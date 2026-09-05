Monza, Italia. Pierre Gasly, de Alpine, consiguió el sábado su primera pole position de su carrera en la clasificación para el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

El piloto de F1 pareció tan sorprendido como todos cuando se lo informaron por la radio del equipo inmediatamente después de la sesión.

“¡Vamos! ¡Llevaba esperando esa!”, exclamó Gasly, quien logró su única victoria en la Fórmula 1 en Monza en 2020.

Pierre Gasly stunned the grid and the Monza crowd with his first-ever @pirellisport Pole Position Lap 💪



Here's how he did it 👇#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/xcJ4vFfprF — Formula 1 (@F1) September 5, 2026

Gasly se mostró fuerte durante toda la sesión y terminó 0.060 segundos por delante del piloto de Mercedes George Russell.

“Al final se sintió como una vuelta muy buena, pero estoy muy feliz; han sido nueve años intentando perseguir y tener la oportunidad de lograr la pole position”, dijo Gasly, que vive en la cercana Milán.

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“Ganar mi primera carrera en Monza, conseguir mi primera pole position en esta pista, es algo especial aquí”, agregó.

Russell estuvo entre los pilotos que expresaron sorpresa por ver a Gasly encabezando la tabla de tiempos.

“Para ser totalmente honesto , no creo que pensáramos que estaban en la pelea y eso demuestra el gran trabajo que hizo”, dijo Russell .

Hamilton casi queda eliminado en la Q2

Oscar Piastri fue el tercero más rápido en la clasificación, pero recibió una penalización de tres puestos en la parrilla después de que los comisarios encontraran al piloto de McLaren culpable de obstaculizar al piloto de Red Bull Liam Lawson en la Q2.

Eso promovió a Charles Leclerc y a Lewis Hamilton, con el dúo de Ferrari —que tiene un motor mejorado este fin de semana— asegurando la segunda fila. Hubo un susto para el equipo más temprano en su carrera de casa, ya que Hamilton apenas se coló en la Q3 por una milésima de segundo.

Max and Lewis going wheel to wheel down the main straight 😮#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/xrTXkrvVqg — Formula 1 (@F1) September 5, 2026

El compañero de equipo de Lawson, Max Verstappen, también subió un puesto, al quinto. El líder del campeonato, Kimi Antonelli, marcó el séptimo mejor tiempo, pero una penalización en la parrilla debido a un cambio de motor previsto significa que saldrá desde el fondo.

El compañero de equipo de Gasly, Franco Colapinto, sube al séptimo puesto, y el campeón defensor Lando Norris, Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto completan ahora el top 10 en la parrilla.

Antonelli busca convertirse en el campeón más joven de la F1. El italiano de 20 años lidera a Russell y a Hamilton por 59 puntos, con Norris 24 puntos más atrás después de ganar las dos últimas carreras —en Hungría y los Países Bajos— .

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Russell perdió contra Gasly una partida de ajedrez

La carrera del domingo es una oportunidad de oro para que Russell recupere terreno frente a Antonelli, quien fue utilizado durante gran parte de la clasificación por delante de su compañero de equipo para darle un rebufo.

Russell calificó la clasificación como “desordenada” y dijo que comenzó su vuelta final demasiado cerca de Verstappen, quien dejó pasar a Antonelli para evitar rodar en aire limpio.

Russell también reveló que fue la segunda vez que perdió contra Gasly el sábado por la tarde.

“Enormes felicitaciones a Pierre porque es una actuación increíble”, dijo Russell. “En realidad estábamos jugando una partida de ajedrez unos 15 minutos antes de la clasificación y me ganó ahí y pensé: ‘Bueno, creo que te voy a ganar en la clasificación’, y aquí estamos: él está delante de mí otra vez”.

La pole de Gasly llega un día después de que le quitaran su único podio de la temporada porque el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA restableció una penalización que le habían impuesto en el Gran Premio de Mónaco en junio.

Monza es una pista de alta velocidad y adelantar es relativamente fácil, lo que le da a Russell una oportunidad de pasar a Gasly en la carrera del domingo y a Antonelli la posibilidad de recuperar posiciones.

“Ese es un problema para mañana”, respondió Gasly cuando se le preguntó si el ritmo de su coche en tandas largas es suficiente como para al menos pelear por la victoria.