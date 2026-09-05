El velocista puertorriqueño José Figueroa terminó el sábado en la sexta posición de la final de los 200 metros de la final de la Liga Diamante, celebrada en el Allianz Memorial Van Damme de Bruselas, Bélgica.

Figueroa, de 21 años, corrió por el tercer carril y cruzó la meta con tiempo de 20.44 segundos, en su primera participación en una final del circuito de atletismo más prestigioso del mundo.

El estadounidense Kenneth Bednarek finalizó en el primer lugar con un registro de 19.62 segundos para así revalidar el mejor tiempo del año. El podio lo completaron el sudafricano Sinesipho Dambile, con 19.89 segundos, y el zimbabuense Makanakaishe Charamba, con 19.99.

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Figueroa presentaba la tercera mejor marca de la temporada entre los ocho corredores inscritos en la final de los 200 metros. Bednarek (19.62) y Dambile (19.74) eran los únicos que superaban su récord nacional de 19.76 que estableció en la semifinal de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El botsuano Letsile Tebogo (20.01) y el estadounidense Courtney Lindsey (20.9) también aventajaron al boricua. Sin embargo, el mayagüezano quedó por delante del suizo Timothé Mumenthaler (20.52) y el cubano Reynier Mena (20.90).

De esta manera, Figueroa concluyó la temporada de la Liga Diamante con cuatro apariciones, luego de también correr en las paradas de Eugene, Oregón, donde cronometró 20.34 segundos; Lausana, Suiza, con 20.16, y Zúrich, Suiza, con 20.32.

El velocista venía de darle a Puerto Rico su primera medalla de oro en los 200 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 67 años. Su próximo compromiso será la final de la Ultimate Championship de World Athletics, que se llevará a cabo del 11 al 13 de septiembre en Budapest, Hungría.