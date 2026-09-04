El dirigente Gerardo “Jerry” Batista entiende que el lento arranque de la Selección Nacional en su debut en la Copa del Mundo femenina de la FIBA se debió a los nervios que sintieron las puertorriqueñas cuando saltaron al tabloncillo del Pabellón Max Schmeling en Berlín, Alemania.

Puerto Rico permitió el viernes a Australia tomar una ventaja de 17-4 cuando restaban 5:04 minutos del primer parcial. Las “12 Guerreras” no se quitaron y redujeron el déficit a 40-38 con un canasto en transición de Arella Guirantes faltando 4:45 del tercer periodo.

Sin embargo, las australianas respondieron en el cierre del tercer tiempo con un demoledor avance de 11-0, del que las boricuas nunca se pudieron recuperar y cayeron 70-54 en su primer juego en el Mundial.

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“Creo que salimos un poco frías y quizás un poco nerviosas. Así que no hicimos un buen trabajo durante los primeros minutos del primer parcial, pero luego nos metimos en juego”, dijo Batista en una conferencia de prensa después del partido.

“El segundo parcial y un tramo del tercero también fueron buenos, pero si vas a vencer a este tipo de equipos tienes que jugar casi perfecto, y nosotros no lo hicimos”, abundó.

Arella Guirantes fue la mejor por Puerto Rico con 14 puntos. ( FIBA )

El Equipo Nacional femenino perdió el primer periodo 19-11, pero ganó el segundo 13-12 para irse al descanso con una desventaja de 31-24. A pesar de su esfuerzo, también fue superado 35-39 en la segunda mitad.

Puerto Rico pudo haber dado la batalla contra la tercera mejor selección del más reciente ranking de la FIBA, pero cometió múltiples errores que Batista espera no ver el domingo frente a Bélgica, como las 20 pérdidas de balón, el 30 por ciento de efectividad en sus tiros de campo y las seis asistencias que repartió.

“No fuimos perfectas ofensivamente. Tenemos que ser más disciplinadas y mover más el balón para ser más efectivas. Somos un equipo pequeño. Con excepción de Imani (McGee-Stafford), todas nuestras jugadoras son de baja estatura”, comentó el dirigente nacional.

“La mayoría del tiempo tratamos de ser un poco más aguerridas, intentando ejercer un poco de presión sobre el otro equipo para que puedan tomar malas decisiones, pero tenemos que hacerlo un poco mejor. En el pasado, la diferencia en rebotes contra equipos como Australia era de 20. Esta vez, no fue así (52-43). Creo que en esa parte nos fue mejor”, continuó.

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La ofensiva de las “12 Guerreras” fue liderada por Guirantes con 14 puntos y 10 rebotes, aunque erró 13 de sus 18 disparos. Le siguió McGee-Stafford con 11 unidades y 12 capturas.

Imani McGee intenta detener a una rival de Australia. ( FIBA )

Aunque no salieron airosas, Guirantes piensa que de este resultado se pueden sacar más cosas positivas que negativas luego de haberle hecho frente a uno de los equipos favoritos a subir al podio. Después de todo, forzaron a las australianas a cometer 22 pérdidas de balón.

“Hay muchas cosas positivas que podemos sacar del partido de hoy. De cara a los próximos partidos, sabemos en qué tenemos que trabajar. Bélgica es muy similar. Es un equipo muy agresivo y lleva un tiempo jugando junto”, indicó la canastera.

“Realmente no tenemos margen para cometer errores. Hoy cometimos muchos errores y, si logramos corregirlos, deberíamos estar en buena posición”, agregó.

Puerto Rico enfrentará el domingo, a las 11:45 a.m., a Bélgica, cuya selección ocupa el quinto puesto del ranking de la FIBA y tiene a tres jugadoras activas en la WNBA: Julie Allemand, Antonia Delaere y Kyara Linskens.