Nueva York. Aryna Sabalenka finalmente se vio exigida en el US Open, por su rival y por el olor a marihuana que impregna varias de las pistas del torneo.

En su intento por conquistar un tercer título consecutivo en Nueva York, Sabalenka doblegó el viernes 6-3, 6-4 a Kamilla Rakhimova. El tema de discusión se centró en el cannabis en el Estadio Louis Armstrong, el segundo recinto más grande del US Open.

La primera cabeza de serie estaba al saque en el tercer juego de su partido cuando expresó su irritación por algo. Lanzó la pelota, pero luego la dejó caer a la superficie. Hizo lo mismo en el siguiente punto.

PUBLICIDAD

Sabelanka se acercó a la jueza de silla Eva Asderaki-Moore para quejarse de que alguien estaba fumando marihuana y le pidió que interviniera porque el olor era muy fuerte.

Aryna Sabalenka had to speak to the umpire mid-match at the U.S. Open due to someone smoking weed:



“Someone is smoking weed. Do you mind? Because it’s so strong.”

pic.twitter.com/Fx2JnzZ6QN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 4, 2026

Acto seguido, Asderaki-Moore habló con un directivo del torneo por radio e hizo un gesto de fumar a alguien situado detrás de ella, antes de que se reanudara el partido.

Consultada sobre lo que pensaba en ese momento, la jugadora bielorrusa pidió a los espectadores tener más consideración.

“Mi reacción fue ‘gente, ustedes pueden hacer lo que quieran, pueden fumar lo que quieran, pueden relajarse todo lo que puedan, pero por favor, no lo hagan alrededor de una cancha de tenis’”, dijo.

“Es un poco complicado lidiar con ese olor cuando estás tratando de rendir al máximo”, añadió. “Hacía algo de viento. No sé si provenía del público o de fuera.

Nueva York declaró legal en 2021 el fumar marihuana con fines recreativos para los mayores de 21 años. El aroma se siente en cada rincón de la ciudad, y también dentro y fuera de Flushing Meadows, pese a que el US Open tiene prohibido fumar y vapear en el complejo.

El olor es particularmente fuerte de la Cancha 17, adjunta a las zonas de picnic del Corona Park, un parque público.

Durante la primera semana, el veterano jugador francés Adrian Mannarino se disparó por los olores y el ruido: “Huele a marihuana en la cancha, esto se está convirtiendo en un zoológico”, dijo tras perder en la segunda ronda.

Sabalenka bromeó cuando le preguntaron si su estilo de juego motivaba a la gente fumar marihuana: “Si van a seguir fumando así, puede ser que yo acabé drogada”.

PUBLICIDAD

“Quizás (el partido) iba demasiado rápido y ellos quieran bajar un poco el ritmo, quién sabe. Desconozco qué efecto tendrá”, indicó.

En la cancha, Sabalenka se vio exigida en un segundo set que duró 54 minutos, un minuto más que todo su partido anterior.

“En el segundo set jugó un tenis increíble. De verdad me exigió muchísimo en el segundo set y me encanta cuando sacan su mejor tenis porque realmente me empujan a mejorar”, dijo sobre su rival de Uzbekistán.

Sabalenka venía de derrotar a la rusa Polina Iatcenko y a la colombiana Camila Osorio.

En su intento por convertirse en la primera jugadora en ganar tres títulos seguidos del US Open desde Serena Williams entre 2012 y 2014, Sabalenka se enfrentará a Taylor Townsend en los octavos de final. La estadounidense eliminó 6-2, 6-7 (3), 6-3 a la rusa Diana Shnaider (15ta cabeza de serie).