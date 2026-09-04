Berlín. Caitlin Clark aportó 14 puntos y 11 asistencias para ayudar a que Estados Unidos venciera el viernes 94-61 a China, liderada por la pívot de 2,21 metros Zhang Ziyu, en su debut en la Copa del Mundo femenina de la FIBA.

Rhyne Howard también anotó 14 unidades y Jackie Young sumó 12 para las estadounidenses, que ahora han ganado 31 partidos consecutivos del Mundial desde una derrota en la semifinal del torneo de 2006.

Caitlin Clark delivered today versus China 👏



▪️ 14 PTS

▪️ 3 REB

▪️ 11 AST (most ever by a @usabasketball player in her Women’s World Cup debut)



The United States improves to 1-0 in Group D play!



(via @FIBA)

pic.twitter.com/wgRGeVO6Ne — NBA (@NBA) September 4, 2026

Este es un periodo de transición para Estados Unidos, con una plantilla joven que incluye al trío de Clark, Paige Bueckers y Angel Reese. Ninguna de ellas estuvo en el quinteto inicial, pero estuvieron juntas en la cancha para cerrar el primer cuarto, que las estadounidenses dominaron para ponerse arriba 27-14.

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China reaccionó al inicio del segundo cuarto de la mano de Zhang. La joven de 19 años, que disputaba su primer Mundial, se eleva por encima de las estadounidenses. En defensa, se colocó bajo el aro, lo que dificultó que las estadounidenses anotaran cerca de la canasta o capturaran rebotes ofensivos tras fallos. En ataque, las estadounidenses la doblaban constantemente cuando recibía el balón.

La primera canasta de Zhang en el partido acercó a China a 33-25 con 6:21 por jugarse en la primera mitad. Luego, Estados Unidos encadenó una racha de 16-4 para cerrar el primer tiempo arriba 49-29. Young completó una jugada de tres puntos y Breanna Stewart anotó los últimos cuatro puntos del parcial.

China emparejó a Zhang con Han Xu, de 2,08 metros, en el tercer cuarto, lo que presentó un muro defensivo aún más potente contra Estados Unidos. China se acercó a 53-37, pero no más, ya que el joven trío de Clark, Bueckers y Reese ayudó a impulsar una racha de 17-5 para cerrar el periodo.

Zhang terminó con 13 puntos, al encestar nueve de sus 10 tiros libres. Han añadió 11 puntos y 10 rebotes.

Estados Unidos, que normalmente recibe abucheos de las aficiones rivales en torneos internacionales, contó con el apoyo del público el viernes. Clark, que suele dedicar tiempo antes de los partidos a firmar autógrafos a los aficionados cuando juega en la WNBA, firmó un balón de baloncesto y se tomó una foto con una niña que llevaba una camiseta de las Fever con el nombre de Clark en la espalda.

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Estados Unidos jugará contra Italia el sábado en otro partido del grupo.

Japón rompe marca de triples en triunfo

Saki Hayashi y Japón establecieron récords de triples en el primer día de la Copa del Mundo de baloncesto femenino.

Hayashi encestó nueve triples para superar el récord anterior de ocho, y ayudó a Japón a imponerse 102-97 a Mali. En total, Japón anotó 20 triples para superar su récord de equipo, que compartía desde 1994.

Mali lideró durante la mayor parte del partido antes de que Mai Yamamoto igualara por primera vez para Japón, 79-79, con 6:30 por jugar en el último cuarto. Kokoro Tanaka completó la anotación con un tiro libre.

Japón jugará a continuación el sábado contra el equipo anfitrión, Alemania.

Aminata Sangare aportó 22 unidades para Mali. Su equipo buscaba su segunda victoria histórica en la Copa del Mundo. La nación africana venció a Senegal en tiempo extra en el partido por el 15º puesto del torneo de 2010. Perdió sus cinco partidos en la Copa del Mundo de 2022 en Australia.