El delantero puertorriqueño Leandro Antonetti continuó el sábado con su encendido arranque de temporada en la Primeira Liga de Portugal al marcar su cuarto gol en el cuarto juego del Estrela da Amadora.

Antonetti anotó el tanto en el minuto 57 del partido contra el Famalicão tras recibir un pase del francés Bénito en el área.

El boricua, de 23 años, ahora comparte la segunda posición de la carrera por el pichichi de Portugal con el portugués Gonçalo Paciência, del Santa Clara.

Estrala forveti Antonetti yine attı.



4 Maç 4 gol



Sol Ayak

Kafa

Kafa

Sağ Ayak



Bu golü başlatan Doue'de iyi oyuncu. Bu ikiliyi çok tutamazlar ellerinde pic.twitter.com/QI5ZxAMHyM — Emir (@EY61_) September 5, 2026

Ambos son superados solo por el griego Vangelis Pavlidis, de Benfica. A pesar del esfuerzo de Antonetti, Estrela da Amadora no pudo apuntarse la victoria y empató 2-2 con el Famalicão.

El puertorriqueño también marcó el pasado 1 de agosto en un amistoso contra Al-Nassr, club donde juega actualmente Cristiano Ronaldo. El astro portugués no jugó ese día y el Estrela da Amadora ganó 4-2.

Tras el resultado del sábado, el club de Antonetti ahora aparece en el noveno lugar de la Primeira Liga con seis puntos en cuatro jornadas, producto de un triunfo y tres empates.