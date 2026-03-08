Melbourne. George Russell de Mercedes ganó un emocionante Gran Premio de Australia que marcó el comienzo de la temporada de la Fórmula Uno, seguido de cerca por su compañero de equipo Kimi Antonelli para que la escudería hiciera el 1-2 por 61ra vez en la historia.

En la F1 no se registraba el 1-2 por parte de algún equipo desde el Gran Premio de Las Vegas de 2024.

Fue posible gracias a una doble parada en fosos, que eclipsó un comienzo rápido de Ferrari.

“Sabíamos que iba a ser desafiante”, dijo Russell. “Llegué a la parrilla, vi mi nivel de batería y no tenía nada en el tanque. Tuve un mal comienzo y libré unas batallas muy arpetadas con Charles”, Leclerc.

“Me encantó realmente cruzar la meta pero, sinceramente, gracias a todo el equipo, porque se ha requerido de mucho tiempo para tener este bólido. Y sí, voy a comenzar de una mejor manera”.

El británico Russell, que salía desde la pole position, arrancó lento, al igual que el italiano Antonelli, quien cayó al séptimo lugar.

Ello permitió que Charles Leclerc de Ferrari —aprovechando al máximo su turbo más pequeño para una carga más rápida y una mejor salida— tomara el liderato en la primera curva.

El monegasco luchó luego por el primer puesto, en una sucesión de rebases con Russell, antes del despliegue el auto de seguridad virtual en la duodécima vuelta para cubrir el Red Bull detenido de Isack Hadjar, momento en el que ambos autos de Mercedes entraron a boxes.

Leclerc fue tercero para su primer podio con Ferrari desde el Gran Premio de México del año pasado. El piloto de 28 años se mostró frustrado por dejar que se escapara una posible victoria después de que Ferrari se equivocó al no seguir la rápida decisión de Mercedes de hacer una parada conveniente en boxes bajo el auto de seguridad virtual, mientras el resto del pelotón circulaba a un ritmo más lento.

Lewis Hamilton, compañero de equipo de Leclerc, fue cuarto.

Antes, muchos aficionados locales en las gradas quedaron desconsolados por Oscar Piastri de McLaren, quien se accidentó cuando se dirigía a la parrilla de salida, en la cuarta curva, probablemente debido a un pico de energía en su unidad de potencia, lo que le dejó fuera de la carrera en su país antes de la largada.

En el debut de Cadillac en la F1, el mexicano Sergio Pérez ocupó el 16to puesto. Su compañero Valtteri Bottas se ugicó 19no.