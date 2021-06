El luchador clasificado para Tokio 2020, el boricua Franklin Gómez, dijo que está rehabilitado de la lesión que tuvo en mayo, a menos de tres meses de que se inauguren los Juegos Olímpicos de Tokio.

Gómez sufrió a principio de mayo un desgarre muscular en una pierna y la lesión se recrudeció una semana después en un intento por regresar a los entrenamientos.

Este jueves, luego de tres semanas en terapias, el atleta dijo que no siente molestias al hacer movimientos explosivos.

“Estoy muy bien. Esas tres semanas de rehabilitación me ayudaron un montón. Escuché al cuerpo”, dijo el atleta.

Gómez tiene 34 años e iría a sus terceros Juegos Olímpicos en Tokio 2020. La lesión le privó de participar en el Campeonato Panamericano celebrado en mayo en Guatemala.

“Esta semana regresé a entrenar y he estado muy bien. No me molesta. Hago los movimientos explosivos de antes y no hay problemas”, agregó.

Franklin Gómez espera regresar a la competencia en una semana.

Gómez entrena en la Universidad de Penn State, en el club Nittany Lions Wrestling Club.

El luchador entiende que podrá regresar a la competencia la semana próxima para ir de camino a Tokio ajustando la condición y la técnica. Dijo que mantuvo condición física mientras rehabilitaba porque hizo los ejercicios de bicicleta.

Pudiese participar en eventos que organiza el mismo club de Penn State, que es una potencia de la lucha de la NCAA.

“No he querido competir muy rápido. Lo más tardar la semana que viene hago topes de competencia para ir cogiendo condición y haciendo técnica”, dijo.

El atleta tiene espacio para ser paciente porque su evento de lucha libre en Tokio inicia el 5 de agosto, casi dos semanas luego de que los Juegos sean inaugurados el 23 de julio.

Gómez es uno de los convocados al acuartelamiento en Finlandia que hará en julio el Comité Olímpico de Puerto Rico para los atletas clasificados a Tokio. Allá, Gómez llegará en la segunda quincena de julio con una pareja de entrenamiento, como hizo para los Juegos Panamericanos Lima 2019.

“Ya lo tengo seleccionado. Estamos coordinando aún los viajes porque no fue hasta hace poco que nos informaron lo de Finlandia”, dijo.

El luchador es el único boricua de su deporte clasificado para Tokio. Ha llegado con expectativas de medallas a los últimos dos Juegos Olímpicos. En Río 2016 sufrió una injusta decisión de los jueces y cayó antes de llegar a las ronda de medallas.