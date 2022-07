Eugene, Oregon. La carolinense Grace Claxton corre este martes las preliminares de los 400 metros con vallas, en la que planifica correr como si estuviera en la final.

La semifinalista en el Campeonato Mundial 2017 corre la primera de cinco series, en la que irá también la poseedora de la marca mundial y campeona olímpica, la estadounidense Sydney McLaughlin.

La serie es de ocho corredoras y las primeras cuatro aseguran la clasificación a las semifinales. Luego de concluida la cinco series, los mejores cuatro tiempos entre las atletas no clasificadas por posiciones también pasan a las semifinales.

Claxton tiene el cuarto mejor tiempo de su serie (55.250 segundos) y dijo que no descansará en tiempos o puestos de llegada cuando se le preguntó qué marca entendía que necesita para clasificar a la postemporada.

“Voy a correrla como si fuera una final. No es que no confío en mí. Voy a correr como si no hay mañana”, dijo.

De 28 años, Claxton es una veterana en la pista. Además de que este es su segundo Mundial, la vallista también ha participado en dos mundiales bajo techo.

Y como veterana está pasando por el mejor momento de su carrera. Como prueba está la marca personal que estableció en junio con 55.25.

“Este año es el más consistente. He estado consistentemente en 55 segundos. Mi entrenador (Roberto Vives) y yo hemos trabajado duro por esto. Estoy saludable y en mi mejor momento”, dijo.

Claxton es la cuarta boricua que entra al ruedo competitivo de Oregon 2022. De las primeras tres, dos han tenido buenos resultados. Esas son Gabby Scott Puig, quien pasó a las semifinales de los 400 metros planos, y Beverly Ramos, quien hizo una marca personal en el maratón.

En el aire de la villa boricua aquí se respira orgullo por el atletismo puertorriqueño.

“Es bueno cuando los compañeros lucen bien. Se siente ese orgullo de querer estar en esos pasos. Siento un orgullo de que nuestros compañeros están bien”, dijo.