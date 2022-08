La vallista Jasmine Camacho Quinn volvió a ganar luego de su medalla de bronce en el Campeonato Mundial adulto mientras que la Selección Nacional Sub 20 demostró futuro en pruebas de velocidad.

El fin de semana produjo, en fin, gratas noticias para el atletismo boricua.

Camacho Quinn volvió a correr bien el sábado en Polonia, pero la noticia de la Selección en el Campeonato Mundial Sub 20 se llevó la atención.

“Mostramos futuro, posibilidades. Pasamos de rondas. Tuvimos un finalista, lo que es significativo para nosotros. El atletismo tiene futuro”, dijo el presidente de la Federación de Atletismo de Puerto Rico, Luis Dieppa.

PUBLICIDAD

La medallista olímpica y mundial volvió a demostrar el sábado en Silesia, Polonia, que es la atleta más consistente de los 100 metros con vallas al ganar la prueba con un registro de 12.34 segundos. El evento formó parte de la acción de la Liga Diamante aunque no era válida para puntos.

Pero sin dejarse desanimar por eso, Camacho Quinn fijó un tiempo récord para la competencia, la que lleva el nombre del Memorial Kamili.

Sin embargo, la atleta reveló a los directivos de la Liga Diamante que está padeciendo dolores en su talón de Aquiles, al punto de que tuvo que cambiar de zapatillas.

“Técnicamente no fue mi mejor carrera. Creo que no ejecuté adecuadamente. Las condiciones no fueron las mejores, pero esa es la belleza de este deporte, en donde tienes que correr bien con solo lluvia. He estado teniendo una situación con el talón de Aquiles, así que corrí la carrera con zapatillas de 400 metros y vendaje para plantar mejor. No se qué decir sobre el resto de la temporada, pero tengo esperanzas de seguir compitiendo”, dijo.

Camacho Quinn tiene planes de regresar a la pista este martes en Hungría.

En Polonia logró su undécima victoria del año en 15 carreras de 100 metros con vallas.

Por otro lado, en Colombia, en el Campeonato Mundial Sub 20, los velocistas boricuas tuvieron un saldo de un finalista, dos semifinalistas, dos marcas nacionales juveniles y otros récords personales.

Yan Manuel Vázquez fue cuarto lugar en el Campeonato del Mundo Sub 20. (Foto Cortesía/Carlos Zayas Zayas) ( Suministrada / Fapur )

Se destacó el corredor de 400 metros con vallas, Yan Manuel Vázquez, quien alcanzó la final del evento y llegó cuarto en ésta con un nuevo tiempo nacional juvenil de 50.18 segundos. Vázquez mejoró dos veces su tiempo personal en el Mundial.

PUBLICIDAD

El cuarto lugar empata con la mejor actuación histórica de Puerto Rico en un Mundial Sub 20. Lo hizo antes Wesley Vázquez en los 800 metros de la edición Barcelona 2012.

También se destacaron los velocistas Diego González y José Figueroa en los 100 y 200 metros, respectivamente. Ambos alcanzaron las semifinales con tiempos personales de 10.42 y 20.94 segundos. González mejoró dos veces su tiempo en el Mundial.

Y el relevo 4x100 femenino hizo una marca nacional juvenil con tiempo de 46.12 segundos, aunque no pudo avanzar de ronda. El revelo estuvo compuesto por Legna Echevarría, Frances Colón, Darelis Domínguez y Karina Franceschi todas entrenadas por distintos profesionales que dejaron a un lado sus propios intereses por el relevo, dijo Dieppa.

“Es digno de reconocimiento”, dijo.

La Federación enfila sus cañones ahora hacia el Campeonato de Norte, Centroamérica y El Caribe (Nacac) que se celebrará en Bahamas del 19 al 21 de agosto con atletas olímpicos y mundialistas como Wesley Vázquez, Luis Joel Castro, Gabby Scott Puig, Grace Claxton y Ryan Sánchez, entre otros.