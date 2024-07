Dijon, Francia. Jasmine Camacho-Quinn dijo que llegó al campamento que hace la delegación puertorriqueña en esta ciudad con la confianza competitiva recuperada luego de un 2024 “diferente”.

La vallista y campeona olímpica vigente llegó al campamento el miércoles en la noche, luego de hacer el martes su última carrera oficial previo a los Juegos Olímpicos París 2024.

La prueba la hizo en Lucerna, Suiza, y la ganó con tiempo de 12.41 segundos. Allí venció a varias atletas que estarán en las Olimpiadas, incluida la francesa Cyrena Samba-Mayela, quien está en un triple empate con la tercera mejor marca del año, 12.31 segundos.

Y luego de hacer un entrenamiento de pista y en el gimnasio por cuatro horas el viernes en esta ciudad, Camacho-Quinn habló sobre su recuperada confianza.

“Las últimas competencias que he hecho me han dejado en mejor espíritu”, dijo. “Esta temporada ha sido distinta para mí. He estado uniendo las piezas. Estas últimas competencias me han demostrado que puedo correr rápido, que voy a estar bien. Estoy lista para competir”.

Camacho-Quinn está aquí en sus terceras Olimpiadas. No es una edición cualquiera; es la Olimpiada en que busca revalidar el oro que logró en Tokio 2020.

Ha estado entrenando diariamente desde que llegó a esta ciudad. Este viernes trabajó duro en técnica en el bloque de salida, en el pase sobre la valla, en ejercicios de explosividad, y en fuerza.

Las competencias recientes a las que hace referencia Camacho-Quinn, además de la que hizo esta semana en Suiza, son las que tuvo en Holanda, en particular la del 7 de julio, cuando hizo su mejor tiempo de 2024, con 12.39 segundos.

Detalló que el 2024 ha sido “diferente” en comparación con temporadas anteriores en el sentido de que ha sido “muy lento”, que apretó el paso en junio y que, posiblemente, llegará a su máxima expresión más tarde en el año en comparación con otras atletas de la prueba de 100 metros con vallas.

“Estoy uniendo las piezas en julio, lo que me prepara. Probablemente voy a estar en mi máxima expresión en el año en comparación con otras atletas, con lo que estoy bien”, dijo.

Camacho-Quinn tiene aquí dos semanas más de preparación antes de que debute en París 2024 el 7 de agosto en las carreras preliminares de clasificación a las semifinales, que se corren el 9 de agosto. La final sería al día siguiente.

Dijo que las utilizará para seguir su ascenso.

“Estoy lista. Pero estas últimas semanas me prepararán aun mejor”, dijo.

El año 2021, que fue el de calendario (por la pandemia del COVID-19) para los Juegos Tokio 2020, fue ciertamente distinto a este ciclo de Camacho-Quinn que cierra en 2024.

En el 2021 Camacho-Quinn hizo 12.47 segundos en su primera prueba de 100 metros con vallas. Este 2024 tuvo un crono de 12.69 en su carrera inicial del año.

También ha sido un año distintos en su preparación. En el 2021 hizo pruebas individuales de 200 metros y de relevos, antes de concentrarse en los 100 metros con vallas. Este año, Camacho-Quinn no hizo pruebas en otras distancias antes de comenzar con las vallas.