La vallista boricua Jasmine Camacho Quinn escribó una larga y honesta comunicacion en sus redes sociales a las pocas horas que llegar cuarta en la final de la Liga Diamante celebrada en en Suiza.

Escribió con honestidad sobre su desempeño en Suiza. Abundó sobre las emociones que le dejaron la derrota en el aspecto mental y detalló que toma “terapias”. Y resumió que está contenta en términos generales por la temporada 2022 y que regresará en el 2023 más fuerte.

“No tuve mi mejor carrera, pero estoy bien con eso”, dijo la atleta que no se vio bien en la competencia y que finalizó con tiempo de 12.49 segundos, que es un tiempo alto para el estándar suyo.

Camacho Quinn había corrido para 12.27 en su carrera previa y este jueves no estuvo en contención. Marchaba en el cuarto lugar en las vallas intermedias y de ahí no avanzó. La carrera fue ganada por la favorita, la nigeriana Tobi Amusan, con 12.28 segundos.

“No estuve ‘pompeada’ como usualmente estoy, y estoy bien con eso”, continuó en su escrito.

Fue la vigésimo primera carrera 100 metros con vallas de Camacho Quinn en el 2022. Ganó 14 de esas y tuvo una marca personal en el año de 12.27. Va a terminar su temporada como la segunda clasificada mundial en los 100 metros con vallas y medallista de bronce en el Campeonato Mundial Oregon 2022.

Su temporada 2022 inició en enero con la temporada bajo techo, que no está considerada en las 21 carreras.

Además de que la temporada fue larga, Camacho Quinn dijo que fue una emocional.

Verán , llevo meses tomando terapias y he aprendido mucho” - Jasmine Camacho Quinn

“Este año estuvo lleno de emociones. Muchas lágrimas. Muchos pensamientos negativos. Aprendí quién está conmigo y quien no lo está. Aprendí a lidiar con mis emociones, a manejarlas. Aprendí que está bien si lloro. No es pecado estar mal. Es bueno perdonarse. Verán , llevo meses tomando terapias y he aprendido mucho”, escribió.

“Sobre mi persona y el trato con los demás”, continuó, “aprendí que no todo tiene que ser perfecto. Tuve tiempo de reflexionar mucho sobre mí. Estoy agradecida con todo lo que sucedió en la temporada porque me enseñó mucho. Pero he realizado que todo esto es parte de mi trabajado: los altos y las bajas. No todos los días serán los mejores. No todos los días estaré pompeada y lista para correr, pero todos los días saldré con la cabeza en alto”, agregó en su escrito.

Camacho Quinn tiene un compromiso más este año en Suiza. Pero si se da de baja de ese compromiso, habrá entonces concluido su temporada e irá a unas merecidas vacaciones con miras a preparar su temporada 2023, que tiene como evento cumbre el Campeonato Mundial en Budapest.

La atleta expresó el agradecimiento por el apoyo y adelantó que el 2023 le tendrá fortalecida en los bloques.

“Gracias a todos los que me apoyaron este año en las buenas y en las malas. Este año tuve un pequeño traspié, pero definitivamente eso me preparó mentalmente para el año que viene. Hasta la próxima temporada”, concluyó con las siglas PR.