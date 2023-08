De ahí nació mi amor por los lanzamientos, en particular por los del martillo. Cada vez que veía a mi padre lanzar, me despertaba un deseo de imitarlo. Por ahí comenzó la historia”, recordó Jerome. “Su presencia aquí es significativa porque me trae seguridad. Llegar a este nivel competitivo en sus manos, luego de verlo llegar a casa de sus competencias internacionales, es importante”