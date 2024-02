Photo finish + two national records in the NBIGP men's 600m!



1:16.64🇮🇪Mark English (NR)

1:16.67🇵🇷John Rivera (NR)

1:16.68🇨🇦Oliver Desmueles

1:17.03🇪🇬Hazem Miawad

1:17.22🇺🇸Jake Ulrich

1:18.25🇳🇬Dubem Nwachukwu