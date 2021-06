La gimnasta cagüeña Karelys Díaz viajó a Río de Janeiro, Brasil, para participar en el Preolímpico de Gimnasia Artística con la esperanza de clasificar para las Olimpiadas de Tokio 2020.

Sin embargo, luego de finalizar decimocuarta en el All Around el primer día de competencias, Díaz tuvo un final doloroso e inesperado al romperse el tendón del pie izquierdo mientras calentaba para iniciar una rutina en los ejercicios de piso, precisamente su evento más fuerte, en la segunda jornada del torneo el 6 de junio.

“Estoy frustrada y algo desanimada”, aseguró la atleta de 21 años en declaraciones escritas. “Había ido a Brasil con la esperanza de clasificar para las Olimpiadas y ahora voy a tener un proceso de rehabilitación largo”, agregó.

“Al caer (durante los calentamientos), me atendió primero el terapista del equipo, pero luego me llevaron a un salón donde me atendieron cinco médicos brasileños. Allí me dieron medicamentos y me inmovilizaron el pie, pero no quisieron llevarme a un hospital en Brasil porque allí el COVID-19 está bien fuerte, así que prefirieron que esperar a llegar a Puerto Rico”, explicó.

Ya en la Isla, Díaz se atendió primero con un fisiatra en San Juan y luego con un ortopeda en Ponce.

“Me dijeron que la recuperación va a ser un proceso largo”, indicó. “No se sabe exactamente cuánto tiempo, porque me dijeron que algunos se recuperan más rápido que otros: algunos se recuperan en seis meses, otros en un año y otros en año y medio”.

“Estuve cerca esta vez, pero ahora estoy pensando en el nuevo ciclo y en las Olimpiadas de 2024 en París”, afirmó la joven.