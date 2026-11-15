Nueva York. Kayla Harrison salió del octágono con el brazo izquierdo sobre los hombros de un miembro de su equipo y caminando con cautela. Era una ganadora, una campeona, pero también una atleta que tiene por delante una importante decisión sobre su futuro.

Harrison, excampeona de artes marciales mixtas (MMA) en las 155 libras, soportó el arduo y, en ocasiones, perjudicial proceso de bajar de peso hasta las 135 libras para disputar la pelea de sus sueños contra Amanda Nunes.

La atleta de 36 años también regresó al combate el sábado, luego de una ausencia de 18 meses.

En enero se sometió a una cirugía de fusión espinal por una lesión en el cuello, que obligó a posponer este esperado enfrentamiento hasta el UFC 334, celebrado en el Madison Square Garden. Harrison dijo que incluso pudo haberse fracturado un pie durante la pelea.

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¿Cuánto más puede exigirse Harrison —dos veces medallista de oro olímpica en judo— y qué necesita demostrar exactamente?

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“Voy a regresar y hablar con mi equipo. Me tomaré mi tiempo y estaré con mis hijos. Pasaré las fiestas con ellos y, por fin, podré comer sin estar sudada ni tener hambre”, expresó Harrison.

Con una trayectoria que ya le ha asegurado un lugar en el Salón de la Fama de la UFC, Nunes es considerada posiblemente la mejor peleadora de todos los tiempos.

Harrison, por su parte, reafirmó que es la mejor del momento.

La peleadora, con marca de 20-1, puede sostener esa afirmación luego de someter a Nunes con una estrangulación en el cuarto asalto del combate coestelar y defender con éxito por primera vez su título de las 135 libras.

Ciryl Gane también defendió su campeonato de peso pesado al vencer por decisión unánime a Josh Hokit en el combate estelar del UFC 334, con tarjetas de 48-47.

Nunes (23-6) intentó llevar la pelea al suelo, pero terminó de espaldas durante los primeros dos asaltos. Harrison conectó una serie de golpes cortos y codazos en la cabeza que parecieron agotarla. El proceso de bajar de peso también pasó factura a Nunes.

Harrison, quien hizo su entrada al ritmo de “Eye of the Tiger” mientras Nunes, conocida como La Leona, se estiraba y rebotaba sobre las puntas de los pies antes de las presentaciones del anunciador Bruce Buffer, no perdió tiempo en el cuarto asalto.

Agarró a Nunes por la pierna derecha y la derribó. Luego se lanzó sobre su espalda y aplicó una estrangulación trasera. Nunes se rindió rápidamente, ante el asombro de los 19,740 aficionados que llenaron el Madison Square Garden.

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“Creo que todavía estoy en estado de shock”, manifestó Harrison.

A pesar del sufrimiento provocado por las lesiones acumuladas durante su destacada carrera en las artes marciales mixtas, Harrison nunca perdió de vista su objetivo. Tenía una razón para continuar con su rehabilitación: no solo llegar a la pelea más importante de su carrera, sino también protagonizar uno de los enfrentamientos femeninos más esperados en la historia de la UFC.

A lo largo de su trayectoria ha demostrado que puede ser campeona al más alto nivel, desde los Juegos Olímpicos hasta el octágono.

Antes de que Harrison venciera a la británica Gemma Gibbons en la división de 78 kilogramos de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ningún judoca estadounidense, hombre o mujer, había conquistado una medalla de oro olímpica. Cuatro años después repitió la hazaña en Río de Janeiro y, en 2018, debutó como peleadora profesional de MMA.

Durante todo ese recorrido, Harrison ha hablado abiertamente sobre los años de abuso físico y psicológico que sufrió por parte de un antiguo entrenador antes de llegar a los Juegos Olímpicos. Fue víctima de abuso sexual durante su adolescencia y llegó a considerar abandonar el judo e incluso quitarse la vida.

Su profunda fe, resumida en la frase “Confío en Dios”, le ha servido de apoyo durante los momentos más difíciles. También escribió un libro sobre cómo reconocer y superar los traumas.

Harrison volvió a abordar el tema durante la entrevista posterior a su victoria con el comentarista Joe Rogan, en gran medida porque se ha convertido en una defensora de las personas sobrevivientes de abuso. Habla de su experiencia con franqueza y sin vergüenza.

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“A veces no puedo creer mi vida. Fui víctima de abuso sexual a una edad temprana y, estadísticamente, no se supone que yo esté aquí. Si a los 6 años, o incluso a los 16, me hubieran dicho que esta sería mi vida, no lo habría creído. Simplemente estoy agradecida”, expresó.

Harrison y Nunes fueron compañeras de entrenamiento en American Top Team.

Harrison apenas comenzaba su carrera profesional en las MMA en 2018, luego de concluir su etapa olímpica, y creyó haber encontrado en Nunes una amiga y mentora.

Nunes, quien ya era una estrella consolidada, veía en Harrison a una futura figura y rival, por lo que mantuvo cierta distancia de aquella prometedora peleadora.

“Me siento agradecida con Amanda. Es una rival digna”, expresó Harrison.

Nunes salió rápidamente del octágono y podría regresar al retiro. Se retiró en 2023, alegando agotamiento y su deseo de pasar más tiempo con su esposa mientras criaban a sus dos hijas pequeñas.

Su legado como una de las mejores peleadoras de todos los tiempos permanece intacto.

Quizás Harrison nunca alcance a Nunes en cuanto a logros acumulados durante su carrera.

Pero no lo necesita. Ya tiene la victoria.