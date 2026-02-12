La representante de Puerto Rico, Kellie Delka, inicia este viernes su participación en la competencia de skeleton de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

La acción en suelo italiano comenzará a las 11:00 a.m. hora de Puerto Rico, con el primer descenso, seguido del segundo heat a las 12:48 p.m. del mismo día. La jornada continuará el sábado con la tercera y cuarta serie, programadas para la 1:00 p.m. y las 2:35 p.m., respectivamente.

Delka, quien reside en Luquillo, concluyó el miércoles su tercer día de entrenamiento en el Cortina Sliding Centre, completando un total de seis descensos antes de la competencia oficial.

Durante estos entrenamientos, la texana marcó tiempos de 59.66 segundos en el quinto descenso y 1:00.11 en el sexto.

Delka debutó con la monoestrellada en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, donde Puerto Rico también estuvo representado por William Flaherty en las pruebas de eslalon y eslalon gigante.