Kuala Lumpur, Malasia. Cuando la deportista vietnamita Nguyen Thanh Hien Linh participó en su primera competición virtual de taekwondo en Singapur en 2024, apenas tenía ni idea de lo que estaba haciendo.

“Solo daba patadas al aire”, recuerda la joven de 21 años.

A pesar de su trayectoria como campeona nacional de élite de taekwondo, le costó mucho desenvolverse en el ámbito virtual, ya que no tenía ni idea de estrategia, técnicas ni de cómo funcionaba la tecnología.

Dos años más tarde, ganó una medalla de oro en una reciente competición virtual de taekwondo celebrada en Malasia y pasó a formar parte de una comunidad cada vez más numerosa dedicada a este deporte de combate gamificado en todo el sudeste asiático.

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Virtual taekwondo combines VR with martial arts



Players compete against a digital opponent in VR@kripatistic has more pic.twitter.com/XGWPwDIVu0 — WION (@WIONews) July 7, 2026

El taekwondo virtual, que antes era desconocido y experimental, se está consolidando ahora como una disciplina competitiva estructurada. Desarrollado conjuntamente por World Taekwondo y la empresa tecnológica Refract Technologies, con sede en Singapur, combina la tecnología de realidad virtual con las técnicas tradicionales del taekwondo para atraer a los jóvenes deportistas aficionados a la tecnología.

Los competidores llevan cascos de realidad virtual que los transportan a una arena digital en 3D y se les colocan sensores de seguimiento de movimiento en la columna vertebral, los muslos y las espinillas. Utilizan sus cuerpos para controlar avatares digitales en combates virtuales sin contacto, en los que cada golpe rápido y bien sincronizado reduce la barra de salud virtual del oponente.

A diferencia del taekwondo convencional, en el que los competidores se clasifican por edad, peso y sexo, el taekwondo virtual reúne a todos en el mismo ring digital.

Se presentó en la Semana Olímpica de los Esports de Singapur en 2023 y celebró su primer Campeonato Mundial en Singapur en 2024. Este año, este deporte hará su debut en los Juegos Asiáticos de Japón, y se espera que se incluya en los Juegos del Sudeste Asiático de 2027 en Malasia.

Un deporte físicamente exigente sin riesgo de lesiones

Durante la competición celebrada el mes pasado en Malasia, los deportistas y entrenadores explicaron cómo esta disciplina está cambiando la percepción tanto de las artes marciales como de los videojuegos.

El deportista nacional de Singapur Brian Peh, de 46 años, afirmó que no le gustaban los videojuegos, pero que se inscribió en el campeonato de 2024 junto a su hijo por curiosidad. Ambos ganaron la medalla de oro y, desde entonces, han participado en muchos otros torneos locales y regionales.

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Ahora, Peh también imparte clases virtuales de taekwondo a sus alumnos en su dojang, o sala de entrenamiento.

“Siempre les digo a los padres: a vuestros hijos les encantan los juegos. ¿Preferís que jueguen con las manos o con las piernas?“, dijo. “Cuando se ponen las gafas de realidad virtual y empiezan a luchar, ¡vaya!, su energía es increíble. Pueden jugar y jugar sin parar, y les encanta".

El entrenador camboyano Vandy Yiv afirmó que cada vez son más los niños y los padres de su país que muestran interés debido al bajo riesgo de lesiones. Según él, en un torneo local celebrado a principios de este año, hubo más participantes en las pruebas de taekwondo virtual que en las tradicionales.

Al principio, muchos pensaron que se trataba de un videojuego, pero enseguida se dieron cuenta de que era un deporte de combate físicamente agotador. “Todo el cuerpo está en movimiento. Hay acción, pero no hay lesiones”, afirmó. Vandy dijo que espera que el taekwondo virtual pueda convertirse en una disciplina olímpica en un futuro próximo.

Algunos deportistas describieron sus primeras experiencias como desorientadoras y afirmaron haber sentido mareos antes de acostumbrarse al entorno virtual. Sin embargo, muchos jugadores adolescentes se sintieron atraídos de inmediato por la experiencia gamificada. Los partidos consisten en rondas intensas y de ritmo rápido, de solo un minuto de duración cada una, y requieren una presión ofensiva continua.

Para Nguyen, el éxito llegó cuando se dio cuenta de que el taekwondo virtual exige mucho más que simplemente dar patadas. “Primero tienes que adivinar dónde está tu rival y moverte” antes de que él lo haga, explicó.

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Los deportistas necesitan una excelente percepción espacial

Aunque los combates se disputan en un recinto que ofrece una experiencia inmersiva, los entrenadores afirman que el éxito depende tanto de la preparación física como de la habilidad técnica. Los deportistas siguen ejecutando patadas frontales, patadas giratorias y técnicas de giro, y el éxito depende más de la velocidad de ejecución que de la fuerza del impacto.

“Por eso, nuestro entrenamiento se centra primero en la resistencia física, la resistencia muscular y la flexibilidad. Después pasamos a las técnicas, las estrategias y cómo luchar”, explicó el entrenador malasio Henry Lee durante una reciente sesión de entrenamiento en un club. “La fuerza… tiene que ver con la rapidez con la que puedes levantar la pierna y golpear. La velocidad se convierte en tu potencia".

Lee, que también es deportista de élite nacional de taekwondo, afirmó que busca jugadores con un físico robusto y un buen “instinto de juego”, es decir, la capacidad de interpretar los movimientos y tomar decisiones en fracciones de segundo dentro del entorno virtual.

Una de sus alumnas, Victoria Siow, de 12 años, dijo que la dificultad radica en calcular el espacio que no puede ver físicamente.

“Hay que trabajar la mente: cuándo dar una patada, cuánto desplazarse”, dijo durante una sesión de entrenamiento. “Es como un juego y como un sueño al mismo tiempo”.

Para Raja Mardiah Idris, de 45 años, que entrena en el mismo club, el taekwondo virtual le ha abierto puertas que el combate tradicional ya no podía ofrecerle. Según ella, permite a los deportistas de más edad y a las mujeres competir de forma segura y en igualdad de condiciones. Su hija pequeña también se ha aficionado a este deporte, que supone una alternativa saludable a los dispositivos digitales.

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“Cuando te pones las gafas de realidad virtual, todos somos iguales”, afirmó Raja, miembro de una familia real estatal. “Se gana gracias a la técnica, la estrategia y la forma física”.

Raja ha declarado que tiene pensado dejar los combates de kyorugi de contacto total para centrarse en el taekwondo virtual. Corre y entrena en el gimnasio para mantenerse en forma, y espera representar a Malasia en taekwondo virtual en los Juegos del Sudeste Asiático del año que viene.

Tony Lee, seleccionador nacional virtual de taekwondo de Malasia, afirmó que este deporte aún se encuentra en una fase incipiente. Aunque el coste del equipamiento es elevado y el acceso puede ser limitado en la región, señaló que el creciente interés impulsará a los clubes a invertir. Malasia ya cuenta con programas nacionales y cursos de certificación de entrenadores.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.