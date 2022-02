La voleibolista boricua Shara Venegas acudió a la red social de Instagram para expresar su solidaridad con el pueblo ucraniano, un pueblo con el que pudo compartir en la campaña 2020-21 cuando fue parte del roster del sexteto del SC Prometey, uno de los que componen la Súper Liga de Voleibol Femenino de ese país.

Como es sabido, las fuerzas militares de Rusia iniciaron una invasión a gran escala de Ucrania en la madrugada del jueves, algo que venía preparándose desde hace meses con el ejército ruso concentrándose en lugares clave alrededor de Ucrania.

“Se suponía que fuera una mañana de mucha paz y tranquilidad para mí, pero ha sido lo contrario. Hoy Kiev no estará tan bonito como cuando lo visité el año pasado. Sinceramente ha sido una mañana dura, de mucho dolor, llanto y desespero”, expresó Venegas en la cuenta @svenegas22.

PUBLICIDAD

“Orando mucho por este país que tanto me dio, por todas mis amigas y amigos ucranianos, a los que tengo en mi corazón”, agregó.

Venegas, que en Puerto Rico es parte de las Criollas de Caguas y del Equipo Nacional, fue parte del equipo con sede en Kamianske durante la campaña de 2020-21. La ciudad de Kamianske está localizada a unos 450 kilómetros al sureste de Kiev y a unos 265 kilómetros de Kharkiv, ciudades ambas en las que se reportaron en la madrugada explosiones como resultado del operativo militar ruso.

“Las invasiones, guerras, etc. No deberían existir. Deberíamos tener un mundo de amor, paz y libertad. Lamentablemente los humanos hemos dañado eso y esto es lo que tenemos en el mundo ahora mismo. Rusia atacando a Ucrania”, continuó.

“Dios ten piedad y coge de tu mano a todos esos soldados que están a punto de perder sus vidas ahora mismo, ten de la mano a sus familiares porque ellos no tienen la culpa de lo que está pasando, y ayuda a toda esa gente que no tiene nada que ver con esta situación y están en sus casas muertos de miedo, esperanzados de que a su familia y hogar no les pase nada. Amén!”

Atletas como Walter Hodge, Natalia Valentín, Pilar Victoriá, Adora Anae y Bengie Molina, entre otras, le dieron ‘likes’ a la publicación o comentaron sobre la misma.