Las campeonas Taínas de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) y las Jerezanas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras clasificaron el lunes a la gran final del sóftbol femenino de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).

La serie final se celebrará el domingo a las 6:00 p.m., en el parque Hermes Acevedo, de Mayagüez. Como preámbulo, se honrará a jugadoras y dirigentes que estuvieron presentes hace 50 años en el debut de la disciplina en la LAI.

La final continuará el próximo martes y, de ser necesario, el miércoles siguiente. El partido por la medalla de bronce se jugará el próximo lunes.

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Bajo la dirección de David Santos, las Jerezanas vencieron 19-2 a las Búhas de la UPR de Humacao, en un partido celebrado en Yabucoa.

Las riopedrense van por su primer título desde el 2008. Ese año celebraron, además, su última fiinal.

El conjunto de la IUPI conectó 18 imparables y no cometió errores. La lanzadora ganadora fue Leilaniz Nieves con 4.1 entradas completas, permitió dos imparables, dos carreras, dio cinco boletos gratis y ponchó a siete Búhas.

UAGM elimina a la Católica con blanqueada

La novena de la UAGM derrotó 5-0 a las Pioneras de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (Católica).

La jugadora más valiosa fue la capitana y segunda base, Yanlee Cotto, al batear de 3-2 con tres remolcadas.

La lanzadora ganadora fue Fernanda Salomón al lanzar por cinco entradas completas. Ponchó a tres, permitió cuatro imparables y dio una base por bola.