Abu Dabi. El piloto de McLaren, Lando Norris, mantuvo la compostura, pero no pudo contener las lágrimas después de conquistar su primer título de Fórmula 1 el domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, que cerró la temporada.

El piloto de Red Bull y campeón defensor, Max Verstappen, ganó la carrera y Norris terminó tercero detrás de su compañero de equipo de McLaren, Oscar Piastri, que fue segundo. Esto le permitió a Norris terminar dos puntos por delante de Verstappen en la clasificación de la temporada.

Piastri también estaba en la contienda por su primer título de F1 y terminó tercero en la clasificación, 13 puntos detrás de Norris, quien terminó la temporada con siete victorias y 423 puntos.

Norris, de 26 años, se convirtió en el primer campeón británico desde Lewis Hamilton en 2020, y también impidió que Verstappen lograra un quinto título consecutivo.

“Oh Dios. No he llorado en un tiempo. Es un largo viaje. Primero que todo, quiero dar un gran agradecimiento a mis chicos, a mis padres”, dijo Norris unos minutos después de la carrera. “Ahora sé un poco cómo se siente Max. Quiero felicitarlo a él y a Oscar también. Ha sido un año largo, pero lo logramos”.

Norris llegó a la última carrera de la temporada en una pelea a tres vías y con 12 puntos de ventaja sobre Verstappen y 16 sobre Piastri, quien también ganó siete carreras pero ninguna desde el GP de Países Bajos el 31 de agosto.

Verstappen de Red Bull se quedó el sábado con la pole, seguido de Norris compartiendo la primera fila y su compañero de equipo de McLaren, Piastri, tercero en la parrilla. Para ganar el campeonato, Verstappen necesitaba que Norris fuera cuarto o más abajo y Norris tenía que terminar fuera de los cinco primeros si Piastri ganaba.

Con un asombroso impulso al final de la temporada, Verstappen estuvo cerca de desbancar a ambos pilotos de McLaren después de que compartieron el liderazgo durante toda la campaña, pero que fue afectado por errores de piloto y estrategia del equipo.

Pero incluso con su octava victoria de la temporada y la número 71 de su carrera, Verstappen no pudo detener a Norris, quien mantuvo la compostura el domingo a pesar de haber estado bajo una presión severa en las últimas semanas.

El personal de McLaren estalló de alegría y el CEO Zak Brown felicitó a Norris por la radio del equipo de su manera jovial habitual.

“Lando, soy Zak de McLaren. ¿Es esta la línea directa del campeón del mundo? ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! Increíble”, dijo Brown.

Norris no sabía si reír o llorar. Hizo ambas cosas.

“Oh Dios mío, muchas gracias. Los quiero chicos. Gracias por todo”, dijo Norris y luego rompió en llanto.

Después de cruzar la línea, Norris se quedó en su auto unos segundos, visiblemente emocionado. Sus padres estaban al lado de la pista y fue a abrazarlos antes de celebrar con sus ingenieros y mecánicos de McLaren.

El piloto de Mercedes, George Russell, se acercó para abrazar a Norris. Otros simpatizaron con Piastri, quien buscaba convertirse en el primer campeón australiano desde Alan Jones en 1980.

La pole fue crucial en el circuito de 58 vueltas en Abu Dabi, donde adelantar es difícil, y así se demostró nuevamente cuando Verstappen se unió a la larga lista de ganadores de carreras desde la pole desde 2015.

Charles Leclerc terminó cuarto para Ferrari, por delante de Russell. Fernando Alonso de Aston Martin fue sexto.

Verstappen se escapa

Verstappen hizo una salida limpia y Piastri adelantó a Norris al final de la primera vuelta, mientras que el hábil piloto de Ferrari, Charles Leclerc, pronto estaba detrás de Norris.

Norris fue el primero de los contendientes en cambiar neumáticos cuando entró en la vuelta 17 para cambiar de medios a duros, que son más duraderos. Pero Norris se encontró atrapado detrás de algo de tráfico y tenía al compañero de equipo de Verstappen en Red Bull, Yuki Tsunoda, delante de él en la tercera posición, lo que a su vez permitió a Leclerc ganar algo de terreno sobre Norris.

Penalización a Tsunoda

Norris adelantó a Tsunoda en la vuelta 23 y pasó por afuera de los límites de la pista, pero los comisarios de carrera le dieron a Tsunoda una penalización de cinco segundos por zigzaguear frente a Norris, quien fue exonerado de cualquier infracción.

Tsunoda, quien será reemplazado en Red Bull el próximo año por Isack Hadjar, reaccionó con enojo cuando se le informó que se había movido más de una vez frente a Norris al defender su posición.

Hábil Leclerc

“Este ritmo es increíble”, le dijo Ferrari a Leclerc por la radio del equipo.

Norris entró a boxes nuevamente en la vuelta 41, con Verstappen adelantando a Piastri momentos después para tomar la delantera. Piastri entró una vuelta más tarde para su único cambio, pero Norris aún tenía la ventaja porque ambos McLaren habían cubierto un eventual segundo cambio de neumáticos sobre Verstappen.

La principal amenaza para Norris era Leclerc y estaba unos 4 segundos detrás de Norris con 10 vueltas restantes.

“¿Charles lo está alcanzando o no?”, preguntó Verstappen a su ingeniero de carrera.

Leclerc no pudo acercarse más, lo que significó que Norris podía avanzar hacia el título a menos que ocurriera un percance o un coche de seguridad tardío.