Liz López junto a su hija Summer Liz Márquez López completaron con éxito el pasado sábado el reto deportivo “Summer Costa a Costa”, un triatlón inclusivo que tuvo como propósito inspirar, crear conciencia y motivar la recaudación de fondos para adquirir sillas adaptadas.

Las sillas permitirán a más personas con condiciones similares a Summer, que sufrió un accidente de auto en 2016 que la dejó sin caminar, experimentar los beneficios del deporte.

El recorrido inició a las 6:00 a.m. en el Malecón de Naguabo con 1.2 millas de natación, seguido de 55.13 millas en bicicleta hasta San Juan y concluyó con 13.1 millas de corrida, para un total de 69.27 millas en 7:28 horas.

Liz y Summer arribaron al Distrito T-Mobile a la 1:29 p.m., logrando culminar el trayecto una hora antes del tiempo estimado.

“Lo hicimos con amor, con propósito y con el tipo de convicción que no viene de la facilidad, sino de saber por qué es importante. Cada desafío fue un paso más cerca de algo más grande que nosotras. Estamos orgullosas no solo del resultado, sino del viaje, la intención y el corazón detrás de esto”, expresó López al finalizar el evento.

El evento no solo representó una hazaña física, sino también un poderoso mensaje de inclusión, seguridad vial y transformación social.

Durante toda la ruta se incentivó a los espectadores a realizar aportaciones a través de GoFundMe con el fin de continuar la misión de adquirir sillas adaptadas que permitan a otros pacientes salir de sus hogares y experimentar el deporte como herramienta de bienestar y calidad de vida.

Este logro también resalta un hecho muy particular. Son muy pocas las madres cuidadoras que realizan triatlones junto a sus hijos especiales. Según las comunidades de “Duo Teams”, que agrupan a equipos que empujan y jalan a personas con condiciones especiales en eventos deportivos, solo se conocen dos ejemplos a nivel mundial: Beth y su hija Liza (conocidas como “Team Liza” en Colorado) y Liz con Summer en Puerto Rico.

Si bien existen muchas madres que corren junto a sus hijos especiales, y también hermanas, tías y voluntarias que los acompañan en eventos deportivos, en el ámbito de los triatlones la presencia de madres cuidadoras es sumamente rara. Es común ver a padres con sus hijos.

Summer Costa a Costa es un ejemplo de lucha, persistencia y amor incondicional, demostrando que con determinación y propósito sí es posible lograr cambios reales. Detrás de cada milla hay una historia de fe y convicción que inspira y abre caminos para que otros también tengan la oportunidad de vivir experiencias que transforman vidas.

Como la lucha y la campaña continúan, quienes deseen ser parte de este movimiento pueden encontrar información sobre cómo aportar a través en la página de Facebook Summer Levántate.