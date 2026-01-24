Pittsburgh. Mike McCarthy regresa a casa.

Los Steelers de Pittsburgh anunciaron el sábado que el club llegó a un acuerdo verbal con McCarthy para reemplazar a Mike Tomlin como entrenador en jefe.

McCarthy creció en el vecindario de Greenfield, a solo un par de millas de distancia de las instalaciones de práctica del equipo en el South Side de la ciudad.

McCarthy, de 62 años, tiene un récord de 185–123–2 (incluyendo los playoffs) a lo largo de 18 temporadas, 13 con Green Bay —que venció a los Steelers en el Super Bowl tras la temporada 2010— y cinco con Dallas.

Esta sería apenas la cuarta contratación de los Steelers desde 1969 y representa un marcado cambio respecto a sus predecesores, Tomlin y los miembros del Salón de la Fama Chuck Noll y Bill Cowher.

Los tres eran en gran medida asistentes/coordinadores desconocidos. McCarthy no lo es en absoluto.

McCarthy reemplazará a Tomlin, quien renunció a principios de este mes después de que su 19ma temporada terminara con una séptima derrota consecutiva en los playoffs, esta vez en casa ante los Texans de Houston. La sorpresiva salida de Tomlin se produjo a pesar de que tenía contrato hasta 2026 con una opción del club para 2027.

Los Steelers adoptaron un enfoque metódico, entrevistando a casi una docena de candidatos que abarcaban un amplio espectro de experiencia, desde el coordinador defensivo de los Vikings, Brian Flores (quien pasó 2022 como asistente defensivo en el personal de Tomlin), hasta el coordinador defensivo de los Chargers, Jesse Minter, quien fue contratado por los Ravens de Baltimore el jueves para reemplazar a John Harbaugh.

Finalmente se decidieron por McCarthy, quien toma el mando de un equipo que ha estado atrapado en una especie de purgatorio durante casi una década.

La casi dos décadas de Tomlin incluyeron 193 victorias en temporada regular —empatado con Noll por la mayor cantidad en la historia de la franquicia— y el sexto Super Bowl del equipo. Quizás lo más notable es que Pittsburgh no tuvo una temporada perdedora con Tomlin al mando.

Esa consistencia sorprendente, sin embargo, no siempre se tradujo en éxito en la postemporada. Pittsburgh ha sido eliminado en su primer partido en cada una de sus últimas seis apariciones en playoffs, todas ellas con derrotas por dos dígitos.

En algunos aspectos, los Steelers han sido víctimas de su propio éxito. Han estado seleccionando frecuentemente sobre los puestos 10 y baja de los 20, no exactamente una posición ideal para encontrar un mariscal de campo franquicia. No ayudó que decidieran no seleccionar al reemplazo de Ben Roethlisberger en sus últimas temporadas, y luego fallaron estrepitosamente con Kenny Pickett, quien fracasó en menos de dos años después de ser elegido en la primera ronda del draft de 2022.

Esto ha llevado a una puerta giratoria en la posición más importante del campo. Si Aaron Rodgers, quien será agente libre en marzo, no regresa para una 22da temporada, los Steelers tendrán su sexto quarterback distinto en la primera semana en seis años. La llegada de McCarthy, sin embargo, aparentemente abre la puerta para que Rodgers de 42 años regrese.

Rodgers dijo a principios de este mes que cree que tendría al menos un par de opciones si decidiera intentarlo una vez más, y su larga asociación con McCarthy en Green Bay incluyó una victoria en el Super Bowl sobre Tomlin y los Steelers. Además, Pittsburgh tendrá la selección número 21 cuando un draft que parece ser escaso en opciones de calidad en la posición de mariscal de campo se realice en la ciudad en abril.

Hay una posibilidad muy real de que los Steelers, que actualmente solo tienen al veterano suplente Mason Rudolph y a Will Howard, seleccionado en la sexta ronda del 2025, bajo contrato para la próxima temporada, pospongan nuevamente la decisión y aborden un puñado de otras posiciones de necesidad en el draft, a saber, receptor abierto y esquinero.

Independientemente, el presidente Art Rooney II desestimó la idea de que los Steelers estén en reconstrucción.

“No me gusta mucho esa palabra”, dijo Rooney el día después de que Tomlin renunciara. “Intentaremos competir desde el primer día si podemos”.

La posible llegada de McCarthy indicaría que ese sigue siendo el plan.

Su contratación también le daría a McCarthy la oportunidad de mejorar un currículum que se estancó un poco después de guiar a los Packers desde un puesto de comodín hasta el quinto Super Bowl de la franquicia en 2010.

McCarthy tiene un récord de solo 6-9 en los playoffs desde entonces. Eso incluye una marca de 1-2 con los Cowboys, donde logró tres temporadas consecutivas de 12 victorias desde 2021-23 antes de ser despedido después de que Dallas cayera a 7-10 en 2024, en gran parte debido a una lesión del mariscal de campo Dak Prescott que lo limitó a solo ocho juegos.

Lo único que McCarthy ha hecho consistentemente es armar ofensivas que pueden mover el balón. Los equipos dirigidos por McCarthy han terminado entre los 10 primeros en yardas en 12 de sus 18 temporadas.

Los Steelers han estado atrapados en un período de transición en la ofensiva durante un sólido medio lustro. Esa transición puede pronto trasladarse a una defensa costosa y envejecida que tiene potenciales miembros del Salón de la Fama.

McCarthy sería la primera contratación de los Steelers con experiencia previa como entrenador en jefe de la NFL desde Mike Nixon en 1965.