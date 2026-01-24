Con su elección para exaltación al Salón de la Fama del Béisbol, Carlos Beltrán ha tenido que navegar entre millones de memorias que hay en su mente sobre lo que fue su estelar carrera.

Y una que relató esta semana a miembros del personal de redes del Salón de la Fama está fuera de liga.

Transcurría el verano del 1999, año en el que Beltrán terminaría siendo nombrado el Novato del Año de la Liga Americana con los Royals de Kansas City. Aprovechando una oportunidad especial, decidió viajar a Cooperstown, Nueva York, para decir presente en la ceremonia de exaltación del Salón de la Fama de una de las leyendas de Kansas City, George Brett, y ser testigo de la exaltación del segundo boricua reconocido allí, Orlando “Peruchín” Cepeda.

De hecho, fue allí que conoció al Baby Bull boricua, entonces el líder de jonrones entre los peloteros puertorriqueños con 379. Desde entonces le superaron Carlos Delgado con 474, Beltrán con 435 y Juan “Igor” González con 434.

Y la forma en que conoció a Cepeda es la que marca el hito del miembro del Salón de la Fama que predijo que Beltrán sería algún día un ‘Hall of Famer’.

Resulta que desde su ascenso con los Royals, Beltrán tuvo un mentor que ya era una leyenda del béisbol, el propio Brett, el extercera base de Kansas City.

Brett había servido de mentor de Beltrán en sus primeros pasos en las Mayores ese año y cuando Beltrán lo fue a saludar en Cooperstown, Brett le preguntó si ya conocía a Cepeda, a lo que el manatieño dijo que no.

Entonces, Brett se tornó hacia Cepeda y le presentó a la nueva sensación boricua en las Grandes Ligas.

“Recuerdo haber venido aquí en el 1999, para su exaltación al Saló de la Fama del Béisbol. El año que (Peruchín) Cepeda fue exaltado; Nolan Ryan, Robin Yount y él. Y esto fue algo divertido para mí porque ese fue mi primer año en las Grandes Ligas y él me pregunta: ‘¿has conocido alguna vez a Cepeda?’“, recuenta Beltrán en el video compartido en las redes del Salón de la Fama en Instagram.

George Brett aparece aquí en una imagen del Juego de Estrellas de las Mayores en el 1984. ( Paul Sakuma )

“Yo le contesté, ‘no, nunca lo he conocido’. Y él me dice ‘déjame introducirte a Cepeda’. Y entonces cuando el me presenta a Cepeda el dice: ‘oye Cepeda, déjame presentarte al próximo jugador que llegará al Salón de la Fama de Puerto Rico, Carlos Beltrán’. Y yo reacciono y digo: ‘George, yo no he jugado aún ni una temporada completa en las Mayores’. Y él dice: ‘tú eres un buen jugador y si tu continúas haciendo lo que estás haciendo tu vas a llegar a Cooperstow’”.

Y así, Brett predijo lo que hoy vive Beltrán.

Y Beltrán en el momento lo tomó todo como un complemento del momento. Algo motivacional.

“Honestamente, el haber sido presentado de esa manera... nunca le puse real atención pero ahora estoy aquí en Cooperstown. Y es como cumplir el sueño. Esa es una de las memorias que han llegado estos días. George es una persona única”.