Los tenistas puertorriqueños Yannik Álvarez y Aurora Lugo aseguraron este viernes, al menos, una medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 tras clasificar a la final del torneo de dobles mixtos.

En un duelo de alto nivel disputado en el Rakiura Resort, los boricuas vencieron a la dupla argentina conformada por Dante Pagani y Sofía Meabe en sets corridos, 7-5 y 6-3, mostrando solidez y gran compenetración en los momentos clave del partido.

Para llegar a la final, Álvarez y Lugo superaron a los chilenos Thomas Menzel y Camila Zouein en los cuartos de final y a los peruanos Francesca Maguiña y Nicolás Álvarez en octavos de final.

Los puertorriqueños disputarán mañana, sábado, la gran final contra la pareja colombiana integrada por Juan Miguel Bolívar y Valentina Mediorreal.

Puerto Rico suma otra medalla de bronce

Más temprano, el taekwondista boricua Ilay Rodríguez se colgó la medalla de bronce en la categoría -58 kg kyorugui.

Rodríguez se impuso con autoridad ante el paraguayo Alejandro Añazco en el combate por el tercer lugar, celebrado en el Polideportivo Deportes Urbanos del Comité Olímpico Paraguayo.

El taekwondista boricua Ilay Rodríguez celebra su triunfo para ganar la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. ( RODOLFO JIMENEZ )

El boricua dominó el primer asalto, 8-2, y aseguró la victoria en el segundo, 8-5.

Ilay había iniciado la jornada con un triunfo en cuartos de final sobre el colombiano Daniel Ramírez, antes de caer en la semifinal frente al argentino Ignacio Espínola.

Con este resultado, Puerto Rico ya tiene cinco medallas en Asunción 2025: el oro de Gabriela Hwang en sable femenino, el oro de Xavier Ruiz en 100 metros pecho, el bronce de Sebastián García en florete masculino, el bronce de Xavier Ruiz en 200 metros combinados y este nuevo bronce de Rodríguez en la categoría -58 kg kyorugui.