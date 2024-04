La veterana judoca carolinense María Pérez amaneció este lunes cuatro puestos mejor posicionada en el ranking olimpico y dijo que todo es resultado de enfoque y de disfrutar lo que está haciendo.

Luego de ganar el Campeonato Panamericano y de Oceanía en Brasil el sábado, Pérez avanzó cuatro puestos hasta el duodécimo lugar en el ranking olímpico, que es el principal criterio de clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024. El ranking cierra el 24 de junio.

El avance es importante, ademas de considerable, porque los mejores 17 puestos en el ranking clasifican directo a París 2024. Previo a la actualización del ranking, Pérez estaba en el puesto 16.

La atleta dijo que se siente feliz con el avance y alerta con el proceso.

“Estoy súper contenta con el resultado de ahora (en Brasil). Era uno de los eventos que más puntos daba. Mi objetivo era claro y gracias a Dios lo pudimos lograr”, dijo. “Estamos adentro, pero no ha culminado esto. Hay que estar siempre alerta, enfocada en los próximos objetivos y compromisos”.

Pérez fue olímpica en Río 2016 y en Tokio 2020. En ambas Olimpiadas alcanzó la segunda ronda, en donde cayó ambas veces con una eventual finalista o campeona olímpica.

Su próximo evento de clasificación es el Campeonato Mundial el 19 de mayo.

Su victoria en Brasil es la segunda que obtiene en el año, siendo la primera en el Grand Prix de Austria en marzo, en donde venció a la austriaca, quinta clasificada en el ranking olímpico y medallista de plata de Tokio 2020, Michaela Polleres.

La atleta se siente ha gusto con su temporada, con su equipo de trabajo, así como con su base de entrenamientos en España y dio crédito a ese entorno en el buen año que ha tenido hasta el momento.

“Estoy súper bien, tranquila, enfocada en la clasificación y en los Juegos. Mi gran sueño es estar en ese podio olímpico. Me lo he disfrutado mucho. Lo veo de otra manera ahora. Tengo un gran equipo y me lo estoy disfrutando más que en los otros años”, dijo la atleta de 35 años que es entrenada por la también ex judoca Roxana García.

Y dijo que no se fía en el dato de que ha vencido a tres mejores clasificadas este año, incluyendo a la medallista de plata en Tokio 2020. Dijo que ese dato dice poco porque se gana y se pierde contra las atletas de nivel.

Pero agregó que se mantiene positiva en lo que ha logrado porque, si clasifica a París y el día de su competencia en los Juegos (31 de julio) le sonríe, quien sabe si puede ser un día histórico para el judo boricua.

“Siempre hemos peleado (unas contra otras). Siempre pienso en que hoy podemos lograr grandes cosas; siempre positiva en dar lo mejor, con la mente clara. Y todo puede pasar si estamos en un buen día”, dijo.

Por otro lado, el presidente de la Federación Puertorriqueña de Judo, Luis Martínez, dijo que el atleta Adrián Gandía tiene al día de hoy una plaza de clasificación a París 2024 gracias al criterio de ‘cuota continental’. Gandía, en la división de -81 kilogramos, fue medallista de bronce en Brasil, en el mismo Campeonato Panamericano y de Oceanía en que Pérez se colgó el oro.